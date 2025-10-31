Запланована подія 2

Уряд до кінця року заборонив експорт необробленої деревини: які причини

деревина
Кабмін заборонив експорт необробленої деревини. / Shutterstock

Кабмін на запит бізнесу ухвалив важливе рішення — тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Рішення прийнято після поїздки на Рівненщину, і є необхідним кроком для забезпечення потреб громадян у зимовий період, збереження робочих місць на українських підприємствах та зменшення екологічного навантаження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єрки Юлії Свириденко.

Рішення передбачає ліцензування експорту з встановленням нульової квоти до кінця року.

Причини заборони

Як зазначила Свириденко, за час повномасштабного вторгнення обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився. Через брак сировини деревообробні підприємства простоюють або працюють на мінімальних потужностях.

Від наявності дров залежить життя в багатьох сільських громадах, де деревина є ключовим ресурсом для опалення взимку. Деревина також необхідна для потреб ЗСУ.

Крім того, війна завдала значної шкоди довкіллю. Частина лісів або тимчасово окупована, або пошкоджена бойовими діями. Тому експорт створював би додаткове критичне навантаження на навколишнє середовище.

"Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини", — наголосила прем’єрка.

Раніше повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Держпідприємство наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³.

Автор:
Тетяна Ковальчук