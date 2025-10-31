Запланована подія 2

Правительство до конца года запретило экспорт необработанной древесины: какие причины

древесина
Кабмин запретил экспорт необработанной древесины. / Shutterstock

Кабмин по запросу бизнеса принял важное решение — временно запретил экспорт необработанной древесины. Решение принято после поездки в Ровенскую область, и является необходимым шагом для обеспечения потребностей граждан в зимний период, сохранения рабочих мест на украинских предприятиях и уменьшения экологической нагрузки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение премьера Юлии Свириденко.

Решение предусматривает лицензирование экспорта по установлению нулевой квоты до конца года.

Причины запрета

Как отметила Свириденко, за время полномасштабного вторжения объем лесозаготовки в Украине значительно сократился. Из-за нехватки сырья деревообрабатывающие предприятия простаивают или работают на минимальных мощностях.

От наличия дров зависит жизнь во многих деревенских общинах, где древесина является ключевым ресурсом для отопления зимой. Древесина также необходима для нужд ВСУ.

Кроме того, война нанесла значительный ущерб окружающей среде. Часть лесов либо временно оккупирована, либо повреждена боевыми действиями. Поэтому экспорт создавал бы дополнительную критическую нагрузку на окружающую среду.

"Продолжаем нарабатывать дальнейшие шаги по системному решению дефицита древесины", — подчеркнула премьер.

Ранее сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Госпредприятие нарастило ежедневный объем заготовки дров до 10 тыс. м3.

Автор:
Татьяна Ковальчук