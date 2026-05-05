Импорт электроэнергии в Украину сократился на 40% в апреле: главные страны-поставщики

В апреле 2026 г. зафиксировано снижение объемов импорта электроэнергии в Украину на 40% по сравнению с мартом 2026 года. Общий показатель составил 558,2 тыс. МВт-ч. Экспорт продемонстрировал рост на 10% по сравнению с мартом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Показатели импорта

Поставки электрической энергии уменьшились по всем основным направлениям, за исключением Польши. В начале месяца был приостановлен импорт через словацкую границу. Причиной стал ремонт межгосударственной линии, который продлится до конца мая 2026 года. Наибольшее падение зафиксировано на границе с Молдовой, где объемы упали на 75% по отношению к показателям марта.

Наибольшую часть в структуре импорта продолжает занимать Венгрия — через эту границу поступает 55% всей энергии. По сравнению с апрелем 2025 г. общий импорт вырос в 2,8 раза. В частности, поставки через Румынию за год увеличились в 4 раза, в то время как показатели Словакии и Молдовы за аналогичный период снизились.

Импорт электроэнергии в Украину, 2023-2026 / ExPro

Показатели экспорта

Экспорт электроэнергии в апреле 2026 года показал рост на 10% по сравнению с мартом 2026 года, достигнув отметки 33 тыс. МВт-час. Самая большая динамика наблюдалась на румынском направлении, где поставки выросли вдвое. В то же время по сравнению с апрелем 2025 года общий экспорт электричества сократился на 78%.

Экспорт электроэнергии из Украины, 2023-2026 / ExPro

Напомним, Украина 1 апреля резко сократила импорт электроэнергии – до 12,7 тыс. МВт·ч, что на 56% меньше, чем днем ранее. Это самый низкий показатель с начала 2026 года, совпавший со вступлением в силу новых прайс-кепов на рынке электроэнергии.