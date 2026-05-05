Імпорт електроенергії в Україну скоротився на 40% у квітні: головні країни-постачальники

У квітні 2026 року зафіксовано зниження обсягів імпорту електроенергії в Україну на 40% порівняно з березнем 2026 року. Загальний показник склав 558,2 тис. МВт-год. Експорт продемонстрував зростання на 10% порівняно з березнем.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Показники імпорту

Поставки електричної енергії зменшилися за всіма основними напрямками, за винятком Польщі. На початку місяця було припинено імпорт через словацький кордон. Причиною став ремонт міждержавної лінії, який триватиме до кінця травня 2026 року. Найбільше падіння зафіксовано на кордоні з Молдовою, де обсяги впали на 75% відносно показників березня.

Найбільшу частку в структурі імпорту продовжує займати Угорщина — через цей кордон надходить 55% усієї енергії. При порівнянні з квітнем 2025 року загальний імпорт зріс у 2,8 раза. Зокрема, поставки через Румунію за рік збільшилися в 4 рази, тоді як показники Словаччини та Молдови за аналогічний період знизилися.

Імпорт електроенергії в Україну, 2023-2026 / ExPro

Показники експорту

Експорт електроенергії у квітні 2026 року продемонстрував зростання на 10% порівняно з березнем 2026 року, досягнувши позначки 33 тис. МВт-год. Найбільша динаміка спостерігалася на румунському напрямку, де поставки зросли вдвічі. Водночас, порівняно з квітнем 2025 року, загальний експорт електрики скоротився на 78%.

Експорт електроенергії з України, 2023-2026 / ExPro

Нагадаємо, Україна 1 квітня різко скоротила імпорт електроенергії - до 12,7 тис. МВт·год, що на 56% менше, ніж днем раніше. Це найнижчий показник з початку 2026 року, який збігся з набуттям чинності нових прайс-кепів на ринку електроенергії.