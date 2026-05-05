Атаки по енергетиці вдарили по економіці: ВВП України почав падати

економіка
ВВП України почав падати / Depositphotos

Економіка України на початку 2026 року демонструє ознаки сповільнення – у першому кварталі реальний валовий внутрішній продукт скоротився на 0,7% порівняно з попереднім кварталом та на 0,5% у річному вимірі.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на Державну службу статистики.

Які причини падіння ВВП

Оперативний показник ВВП формується на основі попередніх статистичних даних про фактичні темпи зростання або скорочення обсягів виробництва в різних галузях економіки.

Фото 2 — Атаки по енергетиці вдарили по економіці: ВВП України почав падати
Інфографіка: Держстат

Водночас 1 квітня Національний банк України також відзначив уповільнення економічної активності на початку 2026 року, та серед головних причин сповільнення відзначив наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та логістичні об’єкти. Додатковим стримувальним фактором стала обережна бюджетна політика через затримки із надходженням міжнародної фінансової допомоги.

У міру зменшення дефіциту електроенергії навесні економічна активність дещо відновилась, однак у цілому за підсумками I кварталу 2026 року зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, сповільнилося всього до 0,2% у річному вимірі, що що розходиться з даними Державної служби статистики.

Що може сприяти росту економіки

Сприяти пожвавленню економіки у майбутньому зможуть надходження міжнародної підтримки та відновлення бюджетних видатків. 

Водночас через слабші результати першого кварталу, складний стан енергосистеми та накопичені негативні наслідки війни на Близькому Сході НБУ переглянув у бік зниження прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 1,3%.

Проте у середньостроковій перспективі, за умов поступової стабілізації функціонування економіки України та зниження геополітичних ризиків, очікується прискорення економічного зростання до 2,8–3,7% у 2027-2028 роках.

Нагадаємо, що аналітики ІЕД виділяють кілька ключових секторів, які найбільше вплинули на скорочення валової доданої вартості у першому кварталі 2026 року, називають спад у таких секторах: енергетика, добувна та переробна промисловість, а також транспорт. 

Крім того, стримувальним фактором залишаються тривалі інфляційні процеси 

Автор:
Марк Любаров