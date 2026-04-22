Реальний ВВП України скорочується третій місяць поспіль: підсумки І кварталу

Гривні
Реальний ВВП України скорочується третій місяць поспіль / Unsplash

Економіка України демонструє негативну динаміку на початку 2026 року. За даними Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) скорочується третій місяць поспіль, а за підсумками першого кварталу падіння склало 0,6%.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на матеріал Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

Лише у березні показник знизився на 0,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Експерти оновили оцінку падіння за лютий, скоригувавши її з 1,6% до 0,5%, що дозволило отримати точніші дані за весь квартал.

Фактори впливу на галузі економіки

Аналітики ІЕД виділяють кілька ключових секторів, які найбільше вплинули на загальне скорочення валової доданої вартості (ВДВ):

  • Енергетика та добувна промисловість: виробництво електроенергії та розподіл газу впали на 15%. У добувній галузі падіння склало близько 2% через перебої у видобутку газу та залізної руди. Водночас сонячна генерація у березні частково компенсувала дефіцит.
  • Транспортний сектор: реальна ВДВ у транспорті впала на 10%. Основні причини — подорожчання палива, скорочення перевезень сировини та триваючі атаки на логістичну інфраструктуру.
  • Переробна промисловість: зафіксовано зниження на 0,7%.
  • Інфляційні процеси: у березні темпи зростання цін прискорилися до 7,9% (у лютому — 7,6%). Це зумовлено світовим подорожчанням нафтопродуктів та високою вартістю електрики для підприємств.

Прогнози відновлення від міжнародних інституцій

Попри складний початок року, більшість аналітичних центрів та фінансових організацій очікують відновлення економіки вже у другій половині 2026-го:

  • МВФ прогнозує річне зростання ВВП на рівні 2%.
  • Світовий банк очікує сповільнення до 1,2% за підсумками року.
  • НБУ зберігає прогноз на рівні 1,8% зростання у 2026 році.
  • Dragon Capital покращив свої очікування до 1,5% зростання.

Прискорення економічної активності до 2,8–4,0% прогнозується лише на 2027–2028 роки за умови стабілізації безпекової ситуації та відновлення експортних шляхів.

Нагадаємо, за прогнозами МВФ, глобальний державний борг сягне 100% світового ВВП уже у 2029 році. Такий високий рівень заборгованості в історії людства раніше фіксувався лише після Другої світової війни, що вимагатиме від урядів країн світу, зокрема й України, виваженої фіскальної політики.

Автор:
Максим Кольц