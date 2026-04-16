Глобальний держборг сягне 100% світового ВВП у 2029 році — МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз накопичення світового державного боргу. Згідно з доповіддю Fiscal Monitor, показник досягне позначки у 100% глобального ВВП вже у 2029 році — на рік раніше, ніж передбачалося раніше. Подібний рівень заборгованості в історії людства фіксувався лише після Другої світової війни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звіт МВФ.

Станом на 2025 рік глобальний борг становив 93,9% ВВП. Основними чинниками тиску на державні фінанси стали витрати на оборону, соціальні потреби та зростання відсоткових ставок за кредитами.

США та Китай як рушії боргу

Найбільший внесок у зростання світового боргового навантаження зроблять дві найбільші економіки світу. Прогнози для окремих регіонів та країн виглядають наступним чином:

  • США: очікується зростання боргу до 135,5% ВВП у 2029 році (проти 123,9% у 2025-му).
  • Китай: показник сягне 120,3% ВВП (з 99,2% у 2025 році).
  • Єврозона: прогнозується помірне зростання до 89% ВВП.
  • Країни, що розвиваються (без Китаю): збільшення до 60,8%.

Натомість у розвинених країнах (якщо не враховувати США) очікується незначне скорочення боргового навантаження — до 93,9% ВВП до кінця десятиліття.

Вплив геополітики на бюджети

Аналітики фонду зауважують, що конфлікт на Близькому Сході створює додаткове навантаження на державні бюджети. Це проявляється через зростання цін на енергоносії та продовольство, а також необхідність збільшувати видатки на безпеку, що знижує загальну економічну активність.

Нагадаємо, станом на 2026 рік український борг став дешевшим і довшим. Середньозважений строк до погашення збільшився до 13,29 року, що дозволяє зменшити ризики рефінансування та зміцнити фінансову стабільність країни навіть в умовах війни.

Автор:
Максим Кольц