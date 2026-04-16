Ferrexpo скоротила випуск залізорудної продукції на 72%: що стало головною причиною

видобуток корисних копалин
Обсяги випуску залізорудної продукції скоротилися втричі / Depositphotos

Гірничовидобувна компанія Ferrexpo у першому кварталі 2026 року скоротила виробництво залізорудної продукції на 72% рік до року — до 592,75 тис. тонн. Порівняно з попереднім кварталом показник впав на 45%.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у відповідному звіті компанії.

Головною причиною падіння показників стали систематичні атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру.

Протягом більшої частини кварталу виробнича діяльність Ferrexpo була практично повністю призупинена. Лише наприкінці лютого компанії вдалося розпочати обмежене відновлення роботи на знижених рівнях потужності.

Найбільше падіння зафіксовано в сегменті комерційного концентрату. Його виробництво скоротилося на 90% порівняно з попереднім кварталом та на 91% відносно аналогічного періоду минулого року, досягнувши позначки 67,82 тис. тонн.

Випуск преміум-окатків зріс на 27% у порівнянні з попереднім кварталом, проте впав на 52% відносно аналогічного періоду 2025 року – до 523 тис. т.

Водночас у першому кварталі компанія не виробляла DR-окатки, тоді як у січні-березні 2025-го ці обсяги становили 81,78 тис. т.

Про Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарська компанія у сфері гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобутку та переробці залізної руди, найбільшим акціонером якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Ferrexpo виробляє та експортує залізорудну продукцію на сталеливарні заводи по всьому світу. 

Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії, а основні виробничі активи розташовані в Україні. Компанії належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій "ПрАТ Полтавський ГЗК".

"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" — підприємство в місті Горішні Плавні, найбільший український експортер залізорудних окатишів до Європи.

24 лютого господарський суд Полтавської області відкрив провадження у справі про банкрутство Полтавського гірничо-збагачувального комбінату,одного з найбільших в Україні виробників залізорудної сировини.

В січні 2026 року Ferrexpo заявила про тимчасове зупинення операційної діяльності через російські удари по енергетичній інфраструктурі України та переведення частини працівників у режим простою.

Автор:
Тетяна Бесараб