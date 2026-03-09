Запланована подія 2

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат відновив роботу після тривалого простою

Полтавський ГЗК повертається до виробництва / Depositphotos

Гірничодобувна група Ferrexpo оголосила про відновлення виробничих процесів та експорту залізорудної продукції на своєму ключовому активі — ПрАТ “Полтавський ГЗК”. Робота комбінату була призупинена на півтора місяця.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській біржі.

Виробництво було тимчасово зупинене 20 січня через масштабні перебої з електропостачанням. 

Наразі введена в експлуатацію одна лінія з випуску окатків. Продукція вже відвантажується замовникам до країн Східної та Центральної Європи.  

"Після тимчасового призупинення діяльності, оголошеного 20 січня 2026 року, покращення доступності та цін на вітчизняну та імпортовану електроенергію дозволило відновити виробництво на FPM", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 24 лютого господарський суд Полтавської області відкрив провадження у справі про банкрутство Полтавського гірничо-збагачувального комбінату,одного з найбільших в Україні виробників залізорудної сировини.

Про Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарська компанія у сфері гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобутку та переробці залізної руди, найбільшим акціонером якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Ferrexpo виробляє та експортує залізорудну продукцію на сталеливарні заводи по всьому світу. 

Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії, а основні виробничі активи розташовані в Україні. Компанії належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій "ПрАТ Полтавський ГЗК".

"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" — підприємство в місті Горішні Плавні, найбільший український експортер залізорудних окатишів до Європи. 

В січні 2026 року Ferrexpo заявила про тимчасове зупинення операційної діяльності через російські удари по енергетичній інфраструктурі України та переведення частини працівників у режим простою.

Автор:
Тетяна Бесараб