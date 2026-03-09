Полтавский горно-обогатительный комбинат возобновил работу после полуторамесячного простоя

Горнодобывающая группа Ferrexpo объявила о возобновлении производственных процессов и экспорта железорудной продукции на своем ключевом активе — ЧАО "Полтавский ГОК". Работа комбината была приостановлена на полтора месяца.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании на Лондонской бирже.

Производство было временно остановлено 20 января из-за масштабных перебоев с электроснабжением.

В настоящее время введена в эксплуатацию одна линия по выпуску окатков. Продукция уже отгружается заказчикам в страны Восточной и Центральной Европы.

"После временной приостановки деятельности, объявленной 20 января 2026 года, улучшение доступности и цен на отечественную и импортируемую электроэнергию позволило возобновить производство на FPM", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля хозяйственный суд Полтавской области открыл производство по делу о банкротстве Полтавского горно-обогатительного комбината одного из крупнейших в Украине производителей железорудного сырья.

О Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарская компания в сфере горнодобывающей промышленности, специализирующаяся на добыче и переработке железной руды, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Константин Жеваго.

Ferrexpo производит и экспортирует железорудную продукцию на сталелитейные заводы по всему миру.

Компания зарегистрирована в Великобритании, имеет операционный центр в Швейцарии, а основные производственные активы находятся в Украине. Компании принадлежит 100%-ная доля ООО "Еристовский ГОК", 99,9% - ООО "Билановский ГОК" и 100% акций "ЧАО Полтавский ГОК".

"Полтавский горно-обогатительный комбинат" - предприятие в городе Горишние Плавни, крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей в Европу.

В январе 2026 года Ferrexpo заявила о временная остановка операционной деятельности через российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и перевод части работников в режим простоя.