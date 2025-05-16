Maxi Capital подала заявление о банкротстве Полтавского ГОКа

Компания Maxi Capital Group инициирует процедуру банкротства Полтавского горно-обогатительного комбината (FPM), входящего в состав группы Ferrexpo.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Ferrexpo в своем обращении к Лондонской фондовой бирже.

Как отмечается в сообщении, 14 мая 2025 года Хозяйственный суд Полтавской области принял к рассмотрению заявление ООО "Финансовая компания Maxi Capital Group" об открытии производства по делу о банкротстве FPM.

По информации Ferrexpo, украинский юрисконсульт компании считает, что на подготовительном заседании суд должен учесть наличие длительного судебного спора между Maxi Capital и FPM, окончательное решение которого еще не принято Верховным Судом.

В частности, 12 мая 2025 г. Верховный Суд решил передать дело на рассмотрение коллегии из девяти судей, дата нового слушания пока не определена.

Причина иска

Иск Maxi Capital касается долга на сумму 4,727 млрд гривен, который компания требует с FPM в качестве поручителя по обязательствам находящегося в процессе ликвидации банка "Финансы и Кредит" с 2015 года, после того как был признан неплатежеспособным.

МСG в 2020 году приобрело право требования обанкротившегося банка "Финансы и Кредит" по ряду кредитов.

26 января 2024 г. украинский апелляционный суд утвердил иск против FPM. Однако 1 апреля 2024 года Верховный Суд приостановил выполнение решения апелляционной инстанции, что делает невозможным принудительное взыскание к принятию окончательного вердикта.

Напомним, что Жеваго как эксвладельцу упомянутого банка "Финансы и кредит", уже почти девять лет находящегося в процессе ликвидации, еще в 2019 году. объявили о подозрении в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 миллионов долларов. Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения.

В мае уже в этом году бюро сообщило о новом подозрении самому Жеваго, экспредседателю правления "ФиК" и его двум заместителям. Речь шла о выводе из банка из-за кредитования подконтрольной олигарху компании 519 миллионов гривен, которые в дальнейшем были отмыты. Общий же убыток финучреждения от кредитования компании Жеваго оценивался уже в 1,4 миллиарда гривен.

В Украине его заочно арестовали в июле 2024 года. Апелляцию на это решение защита бизнесмена проиграла.