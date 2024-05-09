ГБР сообщило новое подозрение Жеваго и его сообщникам по делу вывода 519 млн грн из банка

Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении бывшему акционеру АО "Банк "Финансы и Кредит" Константину Жеваго , экспредседателю правления банка и его двум заместителям. Их подозревают в создании преступной организации для вывода 519 миллионов гривен из финучреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, в 2007-2010 годах Жеваго сформировал преступную группировку, в которую вошли руководство банка и приближенные к олигарху лица. Подконтрольная Жеваго компания получила у банка кредит с нарушением правил, после чего эти средства были выведены на оффшорные фирмы олигарха.

Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, в 2010-2015 годах участники схемы заключали фиктивные кредитные соглашения между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные сделки систематически и безосновательно увеличивали кредитный предел без залога.

Таким образом, злоумышленники вывели из банка 519 миллионов гривен, которые в дальнейшем были отмыты. Общий ущерб "Финансов и Кредита" от кредитования компании Жеваго составил 1,4 миллиарда гривен.

"ДБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации", - говорится в сообщении.

Также следует отметить, что ранее ГБР уже сообщало о подозрении Жеваго и другим руководителям банка по другому факту - организации растраты $113 млн финансовых активов.

На данный момент применен арест к имуществу подозреваемых и связанных с ними юридических лиц, включая акции предприятий, недвижимость и другие ценности на сумму сотен миллионов гривен.

"На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта", - отметили в ГБР.

В расследовании ДБР сотрудничает с правоохранительными органами Франции.

Предварительные задержания по делу банка "Финансы и кредит"

В ведомстве напомнили, что в конце 2023 года в этом уголовном производстве был разоблачен и задержан еще двоих бывших заместителей председателя правления АО "Банк "Финансы и кредит". Им было сообщено о подозрении по аналогичным статьям и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога в размере 450 млн грн и 467 млн грн соответственно. По состоянию на нынешней время залог не внесен.

Жеваго же подозревают в совершении уголовных правонарушений по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 (организация присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой) и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой размере). В июле 2021 года он был объявлен в международный розыск.

В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов подал против Жеваго иск о возмещении ущерба банку "Финансы и кредит" и его кредиторов на сумму 46 миллиардов гривен. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo в рамках дела по иску ФГО.