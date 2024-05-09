ДБР повідомило нову підозру Жеваго та його спільникам у справі виведення 519 млн грн з банку

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру колишньому акціонеру АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго , ексголові правління банку та його двом заступникам. Їх підозрюють у створенні злочинної організації для виведення 519 мільйонів гривень з фінустанови.

Про це повідомили вв пресслужбі ДБР.

За даними слідства, у 2007-2010 роках Жеваго сформував злочинне угруповання, до якого увійшли керівництво банку та наближені до олігарха особи. Підконтрольна Жеваго компанія отримала в банку кредит з порушенням правил, після чого ці кошти були виведені на офшорні фірми олігарха.

Щоб приховати незаконне походження грошей, у 2010-2015 роках учасники схеми укладали фіктивні кредитні угоди між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично і безпідставно збільшували кредитний ліміт без застави.

Таким чином зловмисники вивели з банку 519 мільйонів гривень, які надалі були відмиті. Загальні збитки "Фінансів та Кредиту" від кредитування компанії Жеваго склали 1,4 мільярда гривень.

"ДБР повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

Також, варто зазначити, що раніше ДБР вже повідомляло про підозру Жеваго та іншим керівникам банку за іншим фактом - організації розтрати $113 млн фінансових активів.

На даний момент застосовано арешт до майна підозрюваних осіб та пов’язаних з ними юридичних осіб, включаючи акції підприємств, нерухомість та інші цінності на суму сотень мільйонів гривень.

"На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта", - зазначили в ДБР.

У розслідуванні ДБР співпрацює з правоохоронними органами Франції.

Попередні затримання у справі банку "Фінанси та кредит"

У відомстві нагадали, що наприкінці 2023 року в цьому кримінальному провадженні було викрито та затримано ще двох колишніх заступників голови правління АТ "Банк "Фінанси та кредит". Їм було повідомлено про підозру за аналогічними статтями та обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою із визначенням суми застави в розмірі 450 млн грн та 467 млн грн відповідно. Станом на теперішній час заставу не внесено.

Жеваго ж підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 (організація привласнення чи розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою) та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі). У липні 2021 року він був оголошений у міжнародний розшук.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків банку "Фінанси та кредит" та його кредиторів на суму 46 мільярдів гривень. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo в рамках справи за позовом ФГВ.