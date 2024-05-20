Більше половини нових ФОП в Україні відкрили жінки: які сфери обирають

За даними Єдиного державного реєстру, понад 43 тисячі ФОПів в Україні у 2024 році створили жінки . Це більш ніж половина від загальної кількості новостворених ФОПів за перший квартал цього року. Найчастіше жінки відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі, надання індивідуальних та інформаційних послуг. Чоловіки ж частіше обирають комп'ютерне програмування та оптову торгівлю.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Найвищий показник за останні роки

Зазначається, що 43 554 нових ФОПів створили жінки за перший квартал 2024 року.

"Це більше половини — 59% — від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки", - підкреслюють в "Опендатабот".

Чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий час. Для порівняння, у 2021 році частка жінок складала 51% від загальної кількості новостворених фопів.

Які сфери обирають жінки

За даними аналітиків, найчастіше жінки-ФОПи обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю (68% жінок та 32% чоловіків), надання інших індивідуальних послуг (89% жінок та 11% чоловіків) та інформаційних послуг (63% жінок та 37% чоловіків).

У той же час чоловіки частіше обирають для себе комп’ютерне програмування (58% чоловіків та 42% жінок) та оптову торгівлю (52% чоловіків та 48% жінок).

Нагадаємо, раніше "Опендатабот" повідомляв про те, що за перші 4 місяці 2024 року припинила свою діяльність майже 31 тисяча ФОПів. Найчастіше підприємці закривають бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році.

Українці відкрили рекордну кількість ФОПів

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру понад 74 тисячі нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року, що на 33,6% більше, ніж минулоріч. Більшість бізнесів відкривають на Київщині та на Дніпропетровщині. Найбільше нових підприємців у сфері торгівлі, надання індивідуальних послуг та ІТ.

Зауважимо, у 2023 році в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.

Найбільш популярною серед нових ФОПів стала сфера перукарських послуг, збільшившись вчетверо (+19 400).

Інші популярні сфери включають роздрібну торгівлю (+18 100), торгівлю в інтернеті (+17 900) та комп'ютерне програмування (+17 500).

Також новою популярною сферою, яка увійшла до десятки нових ФОПів, стала освіта.