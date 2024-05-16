Гетманцев пояснив, з чим пов’язана рекордна кількість ФОПів в Україні

В Україні станом на 1 травня зареєстровано 2,03 мільйона фізичних осіб-підприємців. Від початку року їх кількість зросла на 38,1 тис. осіб, але збільшення кількості ФОПів не свідчить про зростання економіки.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він прокоментував дані від "Опендатабот" про те, що за перші 4 місяці 2024 року припинила свою діяльність майже 31 тисяча ФОПів. Найчастіше підприємці закривають бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році.

Збільшення кількості ФОПів не свідчить про зростання економіки

Як зауважив Гетманцев, з січня по квітень 2024 року кількість новостворених ФОП становить 100,1 тисяч осіб, при цьому середньомісячний показник зареєстрованих нових підприємців за 4 місяці поточного року складає понад 25 тис осіб.

"Фактично показник росту новостворених ФОП переважає над тими, що закрили свій бізнес в 2024 році на 42,5 тисяч осіб", - підкреслив Гетманцев.

Він наголосив, що дані свідчать, що найбільша кількість припинених ФОП якраз в тих регіонах, де більше відкритих новостворених підприємців.

Гетманцев зауважив, що збільшення кількості ФОПів не є ознакою «шаленого» зростання вітчизняної економіки.

Як пояснив нардеп, скорочення ФОП пояснюється імміграцією, релокацією, вичерпанням лімітів, а вже потім банкруством.

"Так само як і збільшення ФОП пояснюється введенням РРО, податковою оптимізацією, ухиленням від військового обліку, а вже потім нестримним духом нового підприємництва", - констатував Гетманцев.

Українці відкрили рекордну кількість ФОПів

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру понад 74 тисячі нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року, що на 33,6% більше, ніж минулоріч. Більшість бізнесів відкривають на Київщині та на Дніпропетровщині. Найбільше нових підприємців у сфері торгівлі, надання індивідуальних послуг та ІТ.

Зауважимо, у 2023 році в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.

Найбільш популярною серед нових ФОПів стала сфера перукарських послуг, збільшившись вчетверо (+19 400).

Інші популярні сфери включають роздрібну торгівлю (+18 100), торгівлю в інтернеті (+17 900) та комп'ютерне програмування (+17 500).

Також новою популярною сферою, яка увійшла до десятки нових ФОПів, стала освіта.