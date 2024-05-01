Де в Україні найчастіше відкривається новий бізнес та у яких сферах

За даними Єдиного державного реєстру понад 74 тисячі нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року, що на 33,6% більше, ніж минулоріч. Більшість бізнесів відкривають на Київщині та на Дніпропетровщині. Найбільше нових підприємців у сфері торгівлі, надання індивідуальних послуг та ІТ.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Рекордна кількість ФОПів

Зазначається, що рекордні 74 050 нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року.

"Це на третину більше, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році", - зауважують аналітики.

Географія нових бізнесів

За даними "Опендатабот", беззаперечним лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця.

Так, за перший квартал поточного року у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів — це 13,8% від загальної кількості.

На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів.

Замикає трійку лідерів Київська область: 5,7 тисяч нових ФОПів.

Торгівля - найпопулярніша сфера

Як повідомляють в "Опендатабот", чверть новозареєстрованих ФОПів займаються роздрібною торгівлею — це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх 4 років.

Серед найбільш популярних напрямків бізнесу також опинилися надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.

Зауважимо, 2023 році в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.

Найбільш популярною серед нових ФОПів стала сфера перукарських послуг, збільшившись вчетверо (+19 400).

Інші популярні сфери включають роздрібну торгівлю (+18 100), торгівлю в інтернеті (+17 900) та комп'ютерне програмування (+17 500).

Також новою популярною сферою, яка увійшла до десятки нових ФОПів, стала освіта.