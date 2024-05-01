Где в Украине чаще всего открывается новый бизнес и в каких сферах

По данным Единого государственного реестра более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года, что на 33,6% больше, чем в прошлом. Большинство бизнесов открывается на Киевщине и Днепропетровщине. Больше всего новых предпринимателей в сфере торговли, предоставления индивидуальных услуг и ИТ.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Рекордное количество ФЛП

Отмечается, что рекордные 74 050 новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года.

"Это на треть больше, чем в прошлом, и 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году", - отмечают аналитики.

География новых бизнесов

По данным "Опендатабота", безоговорочным лидером по количеству новых бизнесов в последние годы остается столица.

Так, за первый квартал текущего года в Киеве зарегистрировали 10 252 новых бизнеса – это 13,8% от общего количества.

На втором месте Днепропетровщина: 6,8 тысячи новообразованных бизнесов.

Замыкает тройку лидеров Киевская область: 5,7 тысячи новых ФЛП.

Торговля – самая популярная сфера

Как сообщают в "Опендатаботе", четверть вновь зарегистрированных ФЛП занимаются розничной торговлей - это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних 4 лет.

Среди наиболее популярных направлений бизнеса оказались предоставление индивидуальных услуг и компьютерное программирование.

Отметим, 2023 году в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.

Наиболее популярной среди новых ФЛП стала сфера парикмахерских услуг, увеличившись в четыре раза (+19 400).

Другие популярные сферы включают в себя розничную торговлю (+18 100), торговлю в интернете (+17 900) и компьютерное программирование (+17 500).

Также новой популярной сферой, вошедшей в десятку новых ФЛПов, стало образование.