В Украине презентовали грантовую программу на $1 миллион для женщин-предпринимателей

Минэкономики, WNISEF и KSE Foundation презентовали грантовую программу "СОЗДАЙ" для женщин-предпринимателей. $1 000 000 направят на поддержку малого и среднего бизнеса украинок в сфере производства и переработки: ремонт оборудования, полиграфической деятельности, производства одежды, мебели, пищевых продуктов, фармацевтических препаратов, компьютеров, оптики и т.д.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

О программе

Отмечается, что программа начата ведомством при финансовой поддержке Western NIS Enterprise Fund и реализации KSE Foundation, внедряется в партнерстве с АО «Ощадбанк».

«СОЗДАЙ!» является важным элементом правительственной политики Сделано в Украине, а также государственной стратегии по обеспечению гендерного равенства.

Инициатива направлена на развитие и масштабирование национального производства и повышение бизнес-активности украинок.

Цель программы – стимулировать рост экономики посредством предоставления ресурсов и финансовой поддержки для реализации женщинами своих бизнес-планов.

Как присоединиться

Подать заявку для участия в грантовой программе можно до 31 июля. Подробности о программе и подаче заявки по ссылке.

Грантовые средства участницы инициативы смогут потратить на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования, а также не более 30% гранта – на приобретение программного обеспечения и обучения.

Принять участие в программе могут женщины-предприниматели, оформленные как ФЛП или ООО, где в собственности женщины более 50%. Производство должно действовать и на момент подачи заявки функционировать не менее одного года.

Размер индивидуального гранта для каждой победительницы составит до $15 000 – при подаче заявки важно подходить к запросу средств рационально и план развития и масштабирования.

Проверку деловой репутации и кредитных историй потенциальных участниц программы будет осуществлять АО Ощадбанк, после чего будет предоставлять рекомендации по выделению грантов.

Средства для реализации грантовой программы «СОЗДАЙ!» является инвестицией Western NIS Enterprise Fund, поддерживающей инициативы по продвижению реформ в Украине и трансформационные проекты.

Напомним, ветераны войны и члены их семей могут подать заявку на получение гранта в размере до 400 тысяч гривен на открытие малого бизнеса. Конкурс проводится в рамках проекта "Реинтеграция ветеранов и ветеранок войны посредством создания образовательных возможностей".