В Україні презентували грантову програму на $1 мільйон для жінок-підприємиць

Мінекономіки, WNISEF і KSE Foundation презентували грантову програму “СТВОРЮЙ” для жінок-підприємиць. $1 000 000 спрямують на підтримку малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва і переробки: ремонту устаткування, поліграфічної діяльності, виробництва одягу, меблів, харчових продуктів, фармацевтичних препаратів, комп’ютерів, оптики та ін.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Про програму

Зазначається, що програма започаткована відомством за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund та за реалізації KSE Foundation, впроваджується у партнерстві з АТ «Ощадбанк».

«СТВОРЮЙ!» є важливим елементом урядової політики «Зроблено в Україні», а також державної стратегії з забезпечення гендерної рівності.

Ініціатива спрямована на розвиток і масштабування національного виробництва та підвищення бізнесової активності українок.

Мета програми – стимулювати зростання економіки шляхом надання ресурсів та фінансової підтримки для реалізації жінками своїх бізнес-планів.

Як долучитися

Подати заявку для участі у грантовій програмі можна до 31 липня. Подробиці про програму та подання заявки за посиланням.

Грантові кошти учасниці ініціативи зможуть витратити на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також не більше 30% гранту – на придбання програмного забезпечення і навчання.

Взяти участь у програмі можуть жінки-підприємиці, оформлені як ФОП, або ТОВ, де у власності жінки понад 50%. Виробництво має бути діючим та на момент подачі заявки функціонувати не менше одного року.

Розмір індивідуального гранту для кожної переможниці складе до $15 000 – при поданні заявки важливо підходити до запиту коштів раціонально та мати план розвитку й масштабування.

Перевірку ділової репутації та кредитних історій потенційних учасниць програми буде здійснювати АТ «Ощадбанк», після чого надаватиме рекомендації щодо виділення грантів.

Кошти для реалізації грантової програми «СТВОРЮЙ!» є інвестицією Western NIS Enterprise Fund, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проєкти.

Нагадаємо, ветерани війни та члени їхніх сімей можуть подати заявку на отримання гранту у розмірі до 400 тисяч гривень на відкриття малого бізнесу. Конкурс проводиться в межах проєкту "Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей".