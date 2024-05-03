Надходження по єдиному податку від ФОП зросли на 159%

За І квартал 2024 року фізичні особи-підприємці сплатили до державного бюджету єдиного податку на суму понад 13,9 млрд гривень, що на 5,17 млрд більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зауважив, що українським фізичним особам-підприємцям притаманні такі якості, як порядність та працьовитість.

Нардеп нагадав, що станом на 1 січня 2024 року за рік ФОПи забезпечили надходження по єдиному податку на суму понад 38 млрд гривень, що на 5,11 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"За І квартал 2024 року ФОПи забезпечили надходження по єдиному податку на суму понад 13,9 млрд гривень – це на 5,17 млрд більше, ніж було в І кварталі 2023-го. Маємо вражаючі темпи росту – 159%", - підкреслив Гетманцев.

Він зауважив, що разом з надходженнями зростає і чисельність ФОПів.

У 2023-му році було зареєстровано 303,6 тис. новостворених ФОПів, проти середньорічного показника останніх трьох років у 264,9 тисячі. Всього ж в Україні близько 2 млн фізичних осіб-підприємців.

"Цифри свідчать про успішне покращення рівня адміністрування податків. Зокрема в частині спрощення умов ведення бізнесу та оптимізації груп платників спрощеної системи", - переконаний Гетманцев.

Рекордна кількість ФОПів

За даними Єдиного державного реєстру понад 74 тисячі нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року, що на 33,6% більше, ніж минулоріч.

Зауважимо, у 2023 році в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.

Найбільш популярною серед нових ФОПів стала сфера перукарських послуг, збільшившись вчетверо (+19 400).

Інші популярні сфери включають роздрібну торгівлю (+18 100), торгівлю в інтернеті (+17 900) та комп'ютерне програмування (+17 500).

Також новою популярною сферою, яка увійшла до десятки нових ФОПів, стала освіта.

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