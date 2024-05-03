Поступления по единому налогу от ФЛП выросли на 159%

За I квартал 2024 года физические лица-предприниматели уплатили в государственный бюджет единого налога на сумму более 13,9 млрд. гривен, что на 5,17 млрд. больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что украинским физическим лицам-предпринимателям присущи такие качества, как порядочность и трудолюбие.

Нардеп напомнил, что по состоянию на 1 января 2024 года за год ФЛП обеспечили поступления по единому налогу на сумму более 38 млрд гривен, что на 5,11 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За I квартал 2024 года ФЛП обеспечили поступления по единому налогу на сумму свыше 13,9 млрд гривен – это на 5,17 млрд больше, чем было в I квартале 2023-го. Есть впечатляющие темпы роста – 159%", - подчеркнул Гетманцев. .

Он отметил, что вместе с поступлениями растет и численность ФЛПов.

В 2023 году было зарегистрировано 303,6 тыс. вновь ФЛП, против среднегодового показателя последних трех лет в 264,9 тысячи. Всего же в Украине около 2 млн. физических лиц-предпринимателей.

"Цифры свидетельствуют об успешном улучшении уровня администрирования налогов. В частности, в части упрощения условий ведения бизнеса и оптимизации групп плательщиков упрощенной системы", - убежден Гетманцев.

Рекордное количество ФЛПов

По данным Единого государственного реестра более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года, что на 33,6% больше, чем в прошлом.

Заметим, в 2023 году в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.

Наиболее популярной среди новых ФЛП стала сфера парикмахерских услуг, увеличившись в четыре раза (+19 400).

Другие популярные сферы включают в себя розничную торговлю (+18 100), торговлю в интернете (+17 900) и компьютерное программирование (+17 500).

Также новой популярной сферой, вошедшей в десятку новых ФЛПов, стало образование.

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