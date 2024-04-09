Какой порядок освобождения от уплаты единого налога мобилизованных ФЛП: разъяснение налоговиков

Государственная налоговая служба предоставила разъяснение по освобождению от уплаты единого налога физических лиц – предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом говорится на сайте ГНСУ.

Что необходимо знать мобилизованным ФЛП

Отмечается, что самозанятые ФЛП, которые имели или не имели наемных работников, призванные на военную службу во время мобилизации, освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц, а также освобождаются от обязанности начисления, уплаты. и представление налоговой отчетности по единому налогу.

"Основанием для такого увольнения есть заявление самозанятого лица и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, которые подаются в орган доходов и сборов по месту налоговой регистрации самозанятого лица в течение 10 дней после его демобилизации", - отмечают в ГНСУ.

Если демобилизованное самозанятое лицо находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, на особый период, заявление и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, подаются в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации).

После демобилизации ФЛП в течение 10 дней подает в контролирующий орган по месту своей налоговой регистрации заявление об освобождении от обязанности уплаты единого налога и копию военного билета или копию другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу за призывом во время мобилизации.

В ГНСУ напоминают, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, взимание налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в п. 69 подраздела 10 раздела ХХ "Переходные положения" НКУ.

Порядок подтверждения возможности или невозможности выполнения налогоплательщиком обязанностей утвержден приказом Министерства финансов Украины от 29.07.2022 № 225.

Им определен перечень оснований невозможности выполнения налогоплательщиком – физическим лицом, в том числе одним из которых является призыв на военную службу при общей мобилизации.

"В случае отсутствия у налогоплательщика возможности подать такое заявление и соответствующие документы (копии документов), налогоплательщик подает заявление и соответствующие документы (копии документов), информацию одновременно с получением возможности выполнения одной из налоговых обязанностей (регистрации налоговой накладной, представление отчетности), уплаты невыполненного налогового обязательства и т.д.) таким налогоплательщиком, предусмотренных НКУ или другим законодательством, но не позднее 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем восстановления таких возможностей налогоплательщика", - подчеркивают в ГНСУ.

Там добавляют, что к такому налогоплательщику не применяется ответственность, предусмотренная НКУ или другим законодательством.

Кроме того, налогоплательщики, у которых возобновилась возможность исполнять свои налоговые обязанности, предельный срок выполнения которых приходится на период начиная с 24 февраля 2022 года до дня возобновления возможности налогоплательщика, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение таких обязанностей при условии выполнения. ими налоговых обязанностей относительно, в частности, уплаты налогов и сборов в течение 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем восстановления таких возможностей налогоплательщиков.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины начинает пилотный проект по информированию налогоплательщиков (плательщиков единого взноса) о наличии у них налогового долга по платежам.