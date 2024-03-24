Налоговая теперь будет звонить должникам: что известно

Государственная налоговая служба Украины с 25 марта 2024 года начинает пилотный проект по информированию налогоплательщиков (плательщиков единого взноса) о наличии у них налогового долга по платежам.

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Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Отмечается, что цель пилотного проекта – повышение уровня осведомленности налогоплательщиков (плательщиков единого взноса) о наличии у них налогового долга по платежам, контроль за взиманием которых возложен на налоговые органы, недоимки по уплате единого взноса, а также содействие добровольному погашению плательщиками такой задолженности.

"Налогоплательщикам – должникам через Контакт-центр ГНС в телефонном режиме будет доносится информация о сумме задолженностей, которая учитывается у них в разрезе налогов/сборов и единого взноса, а также территориальных органов ГНС, в которых учитывается имеющаяся задолженность", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что пилотный проект будет продолжаться в течение трех месяцев.

Кого налоговики проверяют в первую очередь относительно применения РРО

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, к кому именно налоговики едут в первую очередь, когда определяют, кого проверять по соблюдению закона о применении РРО.

По его словам, критерии определения потенциально рисковых плательщиков в частности:

1. Незначительные выручки предприятия

Сумма выручки за месяц не превышает 20 тыс. грн. для обеспечения минимальных затрат на содержание одного объекта розничной торговли;

не менее 40,0 тыс. грн в месяц в крупных городах (учитывая, что размер аренды, размер заработной платы и т.д. больше чем в два раза).

2. Субъекты хозяйствования, что зарегистрировавшие РРО/ПРРО при этом декларируют нулевые выручки, а также например по большинству операций проведенных через РРО/ПРРО была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%);

3. Имеют риски в оформлении наемных работников. Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимому количеству работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте.