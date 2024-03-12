В Верховной Раде предлагают создать "клуб белого бизнеса": предпринимателям в обмен на налоги обещают ряд преимуществ

В Верховной Раде для улучшения бизнес-климата был разработан проект закона о "клубе белого бизнеса", которым предлагается создать перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Белый бизнес"

"Вместе с коллегами разработали законопроект о клубе белого бизнеса. Суть в том, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям относительно уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня зарплаты, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется", – отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что перечень "белого бизнеса" будет пересматриваться ежеквартально.

По мнению Гетманцева, новый законопроект - как раз о новом общественном договоре государства и бизнеса.

Что предлагают депутаты

Проектом закона предлагается:

расширение содержания понятия "налоговый риск" и введение термина "комплаенс (управление налоговыми рисками)";

введение перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т.п.);

ведение перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении плательщик будет получать через электронный кабинет.

Какие преимущества получит бизнес

По словам Гетманцева, налогоплательщики, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения – 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

Ранее сообщалось, что правительство и представители украинского бизнеса подписали заявление об углублении сотрудничества между государством и предпринимателем и для улучшения бизнес-климата в Украине.

Также Правительство вместе с представителями бизнеса решили сформировать еще один механизм – Раду по поддержке предпринимательства, в состав которого и войдут представители бизнеса.

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