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У Верховній Раді пропонують створити "клуб білого бізнесу": підприємцям в обмін на податки обіцяють низку переваг
У Верховній Раді задля покращення бізнес-клімату розробили проєкт закону про "клуб білого бізнесу", яким пропонується створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Білий бізнес"
"Разом з колегами розробили законопроєкт про клуб білого бізнесу. Сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зарплати , податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється", - зазначив Гетманцев.
Він підкреслив, що перелік "білого бізнесу" буде переглядатися щокварталу.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
На думку Гетманцева, новий законопроєкт - як раз про новий суспільний договір держави і бізнесу.
Що пропонують депутати
Проєктом закону пропонується:
- розширення змісту поняття "податковий ризик" та запровадження терміна "комплаєнс (управління податковими ризиками)";
- запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;
- до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);
- ведення переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.
Які переваги отримає бізнес
За словами Гетманцева, платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:
- мораторій на документальні перевірки;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;
- індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;
- за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
- платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.
Раніше повідомлялося, що Уряд та представники українського бізнесу підписали заяву про поглиблення співпраці між державою і підприємцями для покращення бізнес-клімату в Україні.
Також Уряд разом з представниками бізнесу вирішили сформувати ще один механізм - Раду з підтримки підприємництва, до складу якої і увійдуть представники бізнесу.
Джерело фото: ua.depositphotos.com