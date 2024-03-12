У Верховній Раді пропонують створити "клуб білого бізнесу": підприємцям в обмін на податки обіцяють низку переваг

У Верховній Раді задля покращення бізнес-клімату розробили проєкт закону про "клуб білого бізнесу", яким пропонується створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Білий бізнес"

"Разом з колегами розробили законопроєкт про клуб білого бізнесу. Сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зарплати , податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється", - зазначив Гетманцев.

Він підкреслив, що перелік "білого бізнесу" буде переглядатися щокварталу.

На думку Гетманцева, новий законопроєкт - як раз про новий суспільний договір держави і бізнесу.

Що пропонують депутати

Проєктом закону пропонується:

розширення змісту поняття "податковий ризик" та запровадження терміна "комплаєнс (управління податковими ризиками)";

запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

ведення переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

Які переваги отримає бізнес

За словами Гетманцева, платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

мораторій на документальні перевірки;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Раніше повідомлялося, що Уряд та представники українського бізнесу підписали заяву про поглиблення співпраці між державою і підприємцями для покращення бізнес-клімату в Україні.

Також Уряд разом з представниками бізнесу вирішили сформувати ще один механізм - Раду з підтримки підприємництва, до складу якої і увійдуть представники бізнесу.

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