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Законопроєкт про підвищення військового збору з'явиться вже у березні – Гетманцев
Уряд України розробляє законопроєкт, метою якого є поповнення державного бюджету через підвищення військового збору, зокрема, для фізичних осіб-підприємців. Подання проєкту закону очікується вже цього місяця.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише "Суспільне".
За словами Гетманцева, Міністерство фінансів займається підготовкою пропозицій, які дозволять збільшити надходження до держбюджету на суму в 44 мільярди гривень.
Хоча точний розмір підвищення військового збору поки що не оголошено, відповідний законопроєкт має бути представлений вже найближчим часом.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Акцизи та військовий збір збільшать доходи держбюджету
4 березня Міністерство фінансів України оприлюднило план мобілізації додаткових ресурсів держбюджету у 2024 році. Він передбачає заходи зі збільшення надходжень від військових, акцизних зборів і запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.
Такі заходи повинні забезпечити додаткові надходження поточного року щонайменше 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.
Додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться покупців банківських металів у банків і легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, продавців нерухомості, роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння, а також операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.
Військовий збір: кого стосується і для чого він є
Як пояснють у податковій службі, податковий військовий збір був запроваджений з метою забезпечення фінансування заходів з підвищення обороноздатності держави з 3 серпня 2014 року Законом України від 31 липня 2014 року № 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України". Він складає 1,5% від доходу.
Платниками збору є наступні особи:
- фізична особа-резидент (фізична особа, яка проживає в Україні), отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;
- фізична особа - резидент, яка володіє та/або користується земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, у частині мінімального податкового зобов’язання;
- фізична особа-нерезидент (фізична особа, яка не є резидентом), яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;
- податковий агент. Зазначимо, що люди, які не мають статусу офіційного підприємця або не ведуть незалежної професійної діяльності на реєстрації в податкових органах, а також нерезиденти, вважаються особами, що не є податковими агентами.