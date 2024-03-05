Законопроєкт про підвищення військового збору з'явиться вже у березні – Гетманцев

Уряд України розробляє законопроєкт, метою якого є поповнення державного бюджету через підвищення військового збору, зокрема, для фізичних осіб-підприємців. Подання проєкту закону очікується вже цього місяця.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише "Суспільне".

За словами Гетманцева, Міністерство фінансів займається підготовкою пропозицій, які дозволять збільшити надходження до держбюджету на суму в 44 мільярди гривень.

Хоча точний розмір підвищення військового збору поки що не оголошено, відповідний законопроєкт має бути представлений вже найближчим часом.

Акцизи та військовий збір збільшать доходи держбюджету

4 березня Міністерство фінансів України оприлюднило план мобілізації додаткових ресурсів держбюджету у 2024 році. Він передбачає заходи зі збільшення надходжень від військових, акцизних зборів і запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

Такі заходи повинні забезпечити додаткові надходження поточного року щонайменше 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.

Додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться покупців банківських металів у банків і легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, продавців нерухомості, роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння, а також операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.

Військовий збір: кого стосується і для чого він є

Як пояснють у податковій службі, податковий військовий збір був запроваджений з метою забезпечення фінансування заходів з підвищення обороноздатності держави з 3 серпня 2014 року Законом України від 31 липня 2014 року № 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України". Він складає 1,5% від доходу.

Платниками збору є наступні особи: