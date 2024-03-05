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Законопроект о повышении военного сбора появится уже в марте – Гетманцев
Правительство Украины разрабатывает законопроект, целью которого является пополнение государственного бюджета через повышение военного сбора, в частности для физических лиц-предпринимателей. Представление проекта закона ожидается уже в этом месяце.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет " Суспільне".
По словам Гетманцева, Министерство финансов занимается подготовкой предложений, позволяющих увеличить поступления в госбюджет на сумму в 44 миллиарда гривен.
Хотя точный размер повышения военного сбора пока не объявлен, соответствующий законопроект должен быть представлен в ближайшее время.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Акцизы и военный сбор увеличат доходы госбюджета
4 марта Министерство финансов Украины обнародовало план мобилизации дополнительных ресурсов госбюджета в 2024 году. Он предусматривает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим.
Такие меры должны обеспечить дополнительные поступления в текущем году не менее 0,5% ВВП или 44,2 млрд грн.
Дополнительный военный сбор, как предполагается, коснется покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине, продавцов недвижимости, розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней, а также предоставляющих операторов сотовой связи любые услуги мобильной связи.
Военный сбор: кого касается и для чего он
Как объясняют в налоговой службе, налоговый военный сбор был введен с целью обеспечения финансирования мер по повышению обороноспособности государства с 3 августа 2014 г. Законом Украины от 31 июля 2014 г. № 1621-VII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины". Он составляет 1,5% дохода.
Плательщиками сбора являются следующие лица :
- физическое лицо-резидент (физическое лицо, проживающее в Украине) получает доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы;
- физическое лицо – резидент, владеющий и/или пользующийся земельными участками, отнесенными к сельскохозяйственным угодьям, в части минимального налогового обязательства;
- физическое лицо-нерезидент (физическое лицо, не являющееся резидентом), получающее доходы из источника их происхождения в Украине;
- налоговый агент. Отметим, что люди, не имеющие статуса официального предпринимателя или не ведущие независимой профессиональной деятельности на регистрации в налоговых органах, а также нерезиденты, считаются лицами, не являющимися налоговыми агентами.