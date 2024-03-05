Законопроект о повышении военного сбора появится уже в марте – Гетманцев

Правительство Украины разрабатывает законопроект, целью которого является пополнение государственного бюджета через повышение военного сбора, в частности для физических лиц-предпринимателей. Представление проекта закона ожидается уже в этом месяце.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет " Суспільне".

По словам Гетманцева, Министерство финансов занимается подготовкой предложений, позволяющих увеличить поступления в госбюджет на сумму в 44 миллиарда гривен.

Хотя точный размер повышения военного сбора пока не объявлен, соответствующий законопроект должен быть представлен в ближайшее время.

Акцизы и военный сбор увеличат доходы госбюджета

4 марта Министерство финансов Украины обнародовало план мобилизации дополнительных ресурсов госбюджета в 2024 году. Он предусматривает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим.

Такие меры должны обеспечить дополнительные поступления в текущем году не менее 0,5% ВВП или 44,2 млрд грн.

Дополнительный военный сбор, как предполагается, коснется покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине, продавцов недвижимости, розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней, а также предоставляющих операторов сотовой связи любые услуги мобильной связи.

Военный сбор: кого касается и для чего он

Как объясняют в налоговой службе, налоговый военный сбор был введен с целью обеспечения финансирования мер по повышению обороноспособности государства с 3 августа 2014 г. Законом Украины от 31 июля 2014 г. № 1621-VII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины". Он составляет 1,5% дохода.

Плательщиками сбора являются следующие лица :