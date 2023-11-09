Верховная Рада приняла госбюджет-2024: что в нем

Верховная Рада на заседании 9 ноября приняла проект государственного бюджета на 2024 год.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Документ был одобрен голосами 276 парламентариев.

Ко второму чтению доходы бюджета увеличили на 22 млрд грн и теперь они составляют 1,768 трлн грн.

Расходы почти остались такими же 3,35 трлн грн.

Дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн и теперь составляет 1,57 трлн.

Также внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд (с 42,9 млрд $ до 41$ ) за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд грн.

Прогноз по реальному ВВП снизили до 4,6 % (в первом чтении было 5%).

Согласно основной смете страны уровень инфляции составит 9,7% (в первом чтении было 10,8%).

Курс гривны прогнозируется 40,7 грн за дол. (было 41,4 грн за долл.).

"В бюджете четко расставлены приоритеты. Все наши внутренние ресурсы пойдут на то, чтобы выстоять и победить врага. Практически 50% наших расходов — на оборону и безопасность Украины. Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна плательщиков налогов пойдет на армию", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он добавил, что в бюджете заложена индексация пенсий, а также рост минимальной зарплаты.

По словам Шмыгаля, расходы на образование вырастут более чем на 20 млрд грн. Расходы на медицину возрастут более чем на 20 млрд грн.

Также средства на программу поддержки ветеранов увеличивают вдвое, а для поддержки бизнеса предусматривают более 40 млрд. грн.

Как заявила глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Подласа, в главной смете страны были сокращены капитальные расходы для перенаправления денег на безопасность и оборону.

"Мы сократили практически все капитальные расходы. Там просто оставались средства на строительство второй очереди музея Голодомора - мы это вычеркнули. Мы также вычеркнули расходы на ремонт фасадов разных госорганов. Кроме того, увеличили немного расходы на социальную помощь", - отметила Подласа.

Бюджет 2024: что предусмотрено

Отметим, что в следующем году Украина может оказаться в сложном финансовом положении, поскольку без дальнейшей поддержки от союзников Киеву грозит дефицит бюджета в 29 миллиардов долларов.

Как сообщали в Министерстве финансов, расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены на уровне 3,1 трлн грн, в то время как ожидаемые доходы составят 1,5 трлн гривен.

Также предусмотрены, в частности, расходы на:

социальная защита – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн по сравнению с бюджетом на 2023 год);

поддержку ветеранов войны – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

образование – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

здравоохранение – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифровую трансформацию приоритетных отраслей и сфер общественной жизни – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Министерство иностранных дел – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

поддержку бизнеса – 30,8 млрд грн.

Среди прочего планируется, что с 1 января минимальная заработная плата вырастет до 7100 грн, а с 1 апреля – до 8000 грн (+19,4%). Прожиточный минимум для одного человека с начала 2024 года должен возрасти до 2 920 грн (+12,8%). А с 1 марта будет проведена индексация пенсий.

Ожидается, что дефицит государственного бюджета составит 20,4% ВВП (в 2023 году было заложено 27%). Погашение государственного долга планируется на уровне 606,5 млрд грн, среди которых внутренние – на 421,6 млрд грн, а внешние – на 184,9 млрд грн.

Напомним, 2 ноября Кабинет министров одобрил и подал в Верховную Раду проект закона о Государственном бюджете на 2024 год, подготовленный для второго чтения.

19 октября Рада приняла проект бюджета-2024 в первом чтении.