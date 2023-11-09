У Раді очікують на ухвалення держбюджету до кінця тижня

Верховна Рада має ухвалити проєкт державного бюджету на 2024 рік у другому читанні найближчими днями – до кінця тижня. Про це 9 листопада заявила очільниця парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, голосування має пройти без несподіванок, на табло очікується понад 260 голосів.

Що стосується змін у законопроєкті, то було скорочено капітальні видатки задля перенаправлення більшої кількості коштів на безпеку та оборону.

"Ми скоротили практично усі капітальні видатки. Там просто залишалися кошти на будівництво другої черги музею Голодомору – ми це викреслили. Ми також викреслили видатки на ремонт фасадів різних держорганів. Крім того, збільшили трошки видатки на соціальну допомогу", – висловилася Підласа.

Бюджет 2024: що передбачено

Верховна Рада ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік у першому читанні 19 жовтня. Тоді рішення набрало 285 голосів "за".

А днями бюджетний комітет парламенту порекомендував Раді підтримати документ у другому читанні.

Доходи бюджету прописали на рівні 1,768 трлн грн, що на 22 млрд грн більше, ніж було ухвалено в першому читанні. Видатки залишилися такими самими – 3,35 трлн грн.

Водночас дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн – до 1,57 трлн грн. Зовнішні запозичення зменшили з 42,9 млрд до 41 млрд доларів.

Прогноз щодо реального валового внутрішнього продукту зменшили з 5% до 4,6 %.

Очікувана інфляція становитиме 9,7% (у першому читанні прописано 10,8 %). А курс гривні прогнозується на рівні 40,7 грн за долар (було 41,4 грн за долар).

Серед іншого планується, що з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте до 7 100 грн, а з 1 квітня – до 8 000 грн (+19,4%). Прожитковий мінімум для однієї особи із початку 2024 року має зрости до 2 920 грн (+12,8%). А з 1 березня буде проведено індексацію пенсій.