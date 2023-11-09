В Раде ожидают принятия госбюджета до конца недели

Верховная Рада должна принять проект государственного бюджета на 2024 год во втором чтении в ближайшие дни – до конца недели. Об этом 9 ноября заявила глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, голосование должно пройти без неожиданностей, на табло ожидается более 260 голосов.

Что касается изменений в законопроекте, то были сокращены капитальные расходы для перенаправления большего количества средств на безопасность и оборону.

"Мы сократили практически все капитальные расходы. Там просто оставались средства на строительство второй очереди музея Голодомора – мы это вычеркнули. Мы также вычеркнули расходы на ремонт фасадов разных госорганов. Кроме того, увеличили немного расходы на социальную помощь", – высказалась Пидласа.

Бюджет 2024: что предусмотрено

Верховная Рада приняла проект бюджета на 2024 год в первом чтении 19 октября. Тогда решение набрало 285 голосов "за".

На днях бюджетный комитет парламента порекомендовал Раде поддержать документ во втором чтении.

Доходы бюджета прописали на уровне 1,768 трлн грн, что на 22 млрд грн больше, чем было принято в первом чтении. Расходы остались такими же – 3,35 трлн грн.

В то же время, дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн – до 1,57 трлн грн. Внешние заимствования снизили с 42,9 млрд до 41 млрд долларов.

Прогноз по реальному валовому внутреннему продукту уменьшили с 5% до 4,6%.

Ожидаемая инфляция составит 9,7% (в первом чтении прописано 10,8%). А курс гривны прогнозируется на уровне 40,7 грн за доллар (было 41,4 грн.за доллар).

Среди прочего планируется, что с 1 января минимальная заработная плата вырастет до 7 100 грн, а с 1 апреля – до 8 000 грн (+19,4%). Прожиточный минимум для одного человека с начала 2024 года должен возрасти до 2 920 грн (+12,8%). А с 1 марта будет проведена индексация пенсий.