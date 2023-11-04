Бюджетный Комитет ВР одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2024 год

Бюджетный комитет Верховной Рады рассмотрел и проголосовал за проект бюджета на 2024 год и рекомендует парламенту проголосовать его во втором чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, на комитете проект бюджета на следующий год был принят без существенных изменений.

"Из значительных изменений - это только исключение статьи о репрофайлинге (там же КМУ имел возможность обменять ОВГЗ в собственности НБУ на новые)", - отметил Железняк.

Против такого проекта бюджета проголосовал народный депутат Алексей Гончаренко.

"В этом бюджете заложено почти 600 млн грн на кино и сериалы! Внес правку о том, чтобы эти деньги перенаправили на более нужную стране категорию – Министерство обороны и армию! Но, конечно, ее провалили. Бюджет с деньгами на сериалы и телемарафон во время экзистенциальной войны – вот что продвигает власть", – пояснил он.

Как сообщил Железняк, рассмотрение и финальное принятие в сессионном зале Верховной Рады запланировано на 8 ноября.

Доходы бюджета увеличили на 22 млрд грн.

Ко второму чтению доходы бюджета увеличили на 22 млрд грн и составляют 1,768 трлн грн. Расходы почти остались такими же 3,35 трлн грн

Дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн и теперь составляет 1,57 трлн. Внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд (с 42,9 млрд $ до 41$).

Прогноз по реальному ВВП снизился до 4,6 % (в первом чтении было 5%).

Прогнозируемая инфляция будет составлять 9,7% (в первом чтении было 10,8%).

Курс гривны прогнозируется 40,7 грн за дол. (было 41,4 грн за долл.).

Бюджет 2024: что предусмотрено

Как сообщали в Министерстве финансов, расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены на уровне 3,1 трлн грн, в то время как ожидаемые доходы составят 1,5 трлн гривен.

Также предусмотрены, в частности, расходы на:

социальная защита – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн по сравнению с бюджетом на 2023 год);

поддержку ветеранов войны – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

образование – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

здравоохранение – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифровая трансформация приоритетных отраслей и сфер общественной жизни – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Министерство иностранных дел – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

поддержку бизнеса – 30,8 млрд грн.

Ожидается, что дефицит государственного бюджета составит 20,4% ВВП (в 2023 году было заложено 27%). Погашение государственного долга планируется на уровне 606,5 млрд грн, среди которых внутренние – на 421,6 млрд грн, а внешние – на 184,9 млрд грн.

Напомним, 2 ноября Кабинет министров одобрил и подал в Верховную Раду проект закона о Государственном бюджете на 2024 год, подготовленный для второго чтения.

19 октября Рада приняла проект бюджета-2024 в первом чтении.

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