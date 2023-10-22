В случае предоставления США $61,4 украинскому бюджету все равно не хватит средств

Если Конгресс США выделит 61,4 млрд. долларов для Украины, денег для прямой поддержки украинского бюджета в следующем году все равно не хватит.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк

"Я вот решил немного покопаться по деньгам из США и тем $61,4 млрд, которые в запросе Белого Дома должны идти на Украину. Так вот, это условно ноябрь 2023 – ноябрь 2024. И получается у нас надо этими деньгами закрыть почти год плюс 1 месяц", - отметил Железняк.

По его словам, на прямую бюджетную поддержку в этой финансовой помощи заложено $11,8 млрд.

Железняк напомнил, что сейчас готовится Бюджет 2024-го, где нужно $42,9 млрд и 30% из этого ($12,87 млрд) должно было поступить из США.

"То есть, по этому запросу (с расчетом что это деньги на 13-ть месяцев) нам будет не хватать 2 млрд $", - констатирует нардеп.

Он предполагает, что этот дефицит могут покрыть другие партнеры Украины, но подтвержденных гарантий от них пока нет.

Отметим, что президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине в размере 61,4 млрд долларов.

В четверг, 19 октября, Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2024 год.

Основные показатели бюджета:

Доходы – на сумму 1.746,3 млрд грн

Расходы – на сумму 3.308,9 млрд грн

Предельный объем дефицита – на сумму 1.593,6 млрд грн.

Ожидается, что дефицит государственного бюджета составит 20,4% ВВП (в 2023 году было заложено 27%). Погашение государственного долга планируется на уровне 606,5 млрд грн, среди которых внутренние – на 421,6 млрд грн, а внешние – на 184,9 млрд грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com