У разі надання США $ 61,4 українському бюджету все одно не вистачить коштів

Якщо Конгрес США виділить 61,4 млрд доларів для України, грошей для прямої підтримки українського бюджету наступного року все одно не вистачить.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк

"Я ось вирішив трохи покопатися по грошам з США і тим $ 61,4 млрд, які в запиті Білого Дому мають йти на Україну. Так ось, це умовно листопад 2023- листопад 2024. І виходить у нас треба цими грошима закрити майже рік плюс 1 місяць", - зазначив Железняк.

За його словами, на пряму бюджетну підтримку у цій фінансовій допомозі закладено $11,8 млрд .

Железняк нагадав, що зараз готується Бюджет 2024-го, де потрібно $ 42,9 млрд і 30% з цього ($12,87 млрд ) мало йти з США.

"Тобто, по цьому запиту (з розрахунок що це гроші на 13-ть місяців) нам буде не вистачати 2 млрд $", - констатує нардеп.

Він припускає, що цей дефіцит можуть покрити інші партнери України, але підтверджених гарантій від них поки що немає.

Зауважимо, президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо фінансування допомоги Україні у розмірі 61,4 млрд доларів.

У четвер, 19 жовтня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік.

Основні показники бюджету:

Доходи – у сумі 1.746,3 млрд грн

Видатки – у сумі 3.308,9 млрд грн

Граничний обсяг дефіциту – у сумі 1.593,6 млрд грн.

Очікується, що дефіцит державного бюджету становитиме 20,4% ВВП (у 2023 році було закладено 27%). Погашення державного боргу планують на рівні 606,5 млрд грн, серед яких внутрішні – на 421,6 млрд грн, а зовнішні – на 184,9 млрд грн.

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