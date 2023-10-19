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Фінанси
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Кошти на оборону й інші цілі: Зеленський затвердив збільшення видатків держбюджету

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення видатків державного бюджету на 2023 рік на понад 322 млрд гривень.

Відповідна інформація розміщена в картці законопроєкту №10038.

Зазначається, що закон було повернуто до Верховна Рада з підписом президента 18 жовтня.

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Рада підтримала збільшення видатків держбюджету на поточний рік у другому читанні 6 жовтня. Законопроєкт набрав 313 голосів "за".

Документ передбачає збільшення видатків на 322,6 млрд гривень. Кошти виділили, зокрема, таким відомствам:

  • 211 млрд грн – Міністерству оборони для підтримки національної безпеки та оборони;
  • 79 млрд грн – Міністерству внутрішніх справ для забезпечення правопорядку та громадської безпеки;
  • 16,5 млрд грн – Міністерству соціальної політики для підтримки соціальних програм і послуг;
  • 1,3 млрд грн – Міністерству закордонних справ для підтримки дипломатичної діяльності;
  • 4,3 млрд грн – Міністерству промисловості та торгівлі для розвитку відповідних галузей;
  • 4,2 млрд грн – Службі безпеки України для забезпечення національної безпеки;
  • 2,5 млрд грн – Головному управлінню розвідки для зміцнення розвідувальної діяльності;
  • 572 млн грн – Міністерству освіти для підтримки освітніх програм;
  • 570 млн грн – Державній службі здоров'я для поліпшення медичної допомоги;
  • 500 млн грн – Службі зовнішньої розвідки для забезпечення безпеки та інтересів України за кордоном;
  • 230,5 млн грн – Управлінню державної охорони для підтримки безпеки національних установ;
  • 350 млн грн – Міністерству енергетики для покращення енергетичної інфраструктури.

Як зазначав нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше перевищили 3,39 трлн грн, а дефіцит – 2 трлн гривень.

Автор:
Артем Ющенко