Кошти на оборону й інші цілі: Зеленський затвердив збільшення видатків держбюджету

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення видатків державного бюджету на 2023 рік на понад 322 млрд гривень.

Відповідна інформація розміщена в картці законопроєкту №10038.

Зазначається, що закон було повернуто до Верховна Рада з підписом президента 18 жовтня.

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Рада підтримала збільшення видатків держбюджету на поточний рік у другому читанні 6 жовтня. Законопроєкт набрав 313 голосів "за".

Документ передбачає збільшення видатків на 322,6 млрд гривень. Кошти виділили, зокрема, таким відомствам:

211 млрд грн – Міністерству оборони для підтримки національної безпеки та оборони;

79 млрд грн – Міністерству внутрішніх справ для забезпечення правопорядку та громадської безпеки;

16,5 млрд грн – Міністерству соціальної політики для підтримки соціальних програм і послуг;

1,3 млрд грн – Міністерству закордонних справ для підтримки дипломатичної діяльності;

4,3 млрд грн – Міністерству промисловості та торгівлі для розвитку відповідних галузей;

4,2 млрд грн – Службі безпеки України для забезпечення національної безпеки;

2,5 млрд грн – Головному управлінню розвідки для зміцнення розвідувальної діяльності;

572 млн грн – Міністерству освіти для підтримки освітніх програм;

570 млн грн – Державній службі здоров'я для поліпшення медичної допомоги;

500 млн грн – Службі зовнішньої розвідки для забезпечення безпеки та інтересів України за кордоном;

230,5 млн грн – Управлінню державної охорони для підтримки безпеки національних установ;

350 млн грн – Міністерству енергетики для покращення енергетичної інфраструктури.

Як зазначав нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше перевищили 3,39 трлн грн, а дефіцит – 2 трлн гривень.