Деньги на оборону и другие цели: Зеленский утвердил увеличение расходов госбюджета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение расходов государственного бюджета на 2023 год более чем на 322 млрд гривен.

Соответствующая информация размещена в карточке законопроекта №10038.

Отмечается, что закон был возвращен в Верховную Раду с подписью президента 18 октября.

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Рада поддержала увеличение расходов госбюджета на текущий год во втором чтении 6 октября. Законопроект набрал 313 голосов "за".

Документ предусматривает увеличение расходов на 322,6 млрд гривен. Средства выделили, в частности, следующим ведомствам:

211 млрд грн – Министерству обороны для поддержки национальной безопасности и обороны;

79 млрд грн – Министерству внутренних дел для обеспечения правопорядка и общественной безопасности;

16,5 млрд грн – Министерству социальной политики для поддержки социальных программ и услуг;

1,3 млрд грн – Министерству иностранных дел для поддержки дипломатической деятельности;

4,3 млрд грн – Министерству промышленности и торговли для развития соответствующих отраслей;

4,2 млрд грн – Службе безопасности Украины для обеспечения национальной безопасности;

2,5 млрд грн – Главному управлению разведки для укрепления разведывательной деятельности;

572 млн грн – Министерству образования для поддержки образовательных программ;

570 млн грн – Государственной службе здоровья для улучшения медицинской помощи;

500 млн грн – Службе внешней разведки для обеспечения безопасности и интересов Украины за границей;

230,5 млн грн - Управлению государственной охраны для поддержки безопасности национальных учреждений;

350 млн грн – Министерству энергетики для улучшения энергетической инфраструктуры.

Как отмечал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые превысили 3,39 трлн грн, а дефицит – 2 трлн гривен.