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Финансы
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Деньги на оборону и другие цели: Зеленский утвердил увеличение расходов госбюджета

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение расходов государственного бюджета на 2023 год более чем на 322 млрд гривен.

Соответствующая информация размещена в карточке законопроекта №10038.

Отмечается, что закон был возвращен в Верховную Раду с подписью президента 18 октября.

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Рада поддержала увеличение расходов госбюджета на текущий год во втором чтении 6 октября. Законопроект набрал 313 голосов "за".

Документ предусматривает увеличение расходов на 322,6 млрд гривен. Средства выделили, в частности, следующим ведомствам:

  • 211 млрд грн – Министерству обороны для поддержки национальной безопасности и обороны;
  • 79 млрд грн – Министерству внутренних дел для обеспечения правопорядка и общественной безопасности;
  • 16,5 млрд грн – Министерству социальной политики для поддержки социальных программ и услуг;
  • 1,3 млрд грн – Министерству иностранных дел для поддержки дипломатической деятельности;
  • 4,3 млрд грн – Министерству промышленности и торговли для развития соответствующих отраслей;
  • 4,2 млрд грн – Службе безопасности Украины для обеспечения национальной безопасности;
  • 2,5 млрд грн – Главному управлению разведки для укрепления разведывательной деятельности;
  • 572 млн грн – Министерству образования для поддержки образовательных программ;
  • 570 млн грн – Государственной службе здоровья для улучшения медицинской помощи;
  • 500 млн грн – Службе внешней разведки для обеспечения безопасности и интересов Украины за границей;
  • 230,5 млн грн - Управлению государственной охраны для поддержки безопасности национальных учреждений;
  • 350 млн грн – Министерству энергетики для улучшения энергетической инфраструктуры.

Как отмечал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые превысили 3,39 трлн грн, а дефицит – 2 трлн гривен.

Автор:
Артем Ющенко