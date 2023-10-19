Рада приняла проект бюджета-2024 в первом чтении

В четверг, 19 октября, Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2024 год.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, такое решение было поддержано 285 депутатами.

По фракциям:

СН – 200

ЕС – 0

Батьківщина - 0

Платформа за жизнь и мир- 17

За будущее – 14

Голос – 16

Довіра – 16

Восстановление Украины – 11

Внефракционные – 11.

"Далее Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета", – подчеркнул Железняк.

Основные показатели бюджета:

Доходы – на сумму 1.746,3 млрд грн

Расходы – на сумму 3.308,9 млрд грн

Предельный объем дефицита – на сумму 1.593,6 млрд грн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о необходимости выделение не менее 21,6% валового внутреннего продукта на оборону в 2024 году.

Согласно документу, Кабинет министров при доработке законопроекта о государственном бюджете на 2024 год должен предусмотреть финансирование сектора национальной безопасности и обороны на минимум 1,692 трлн гривен.

Бюджет 2024: что предусмотрено

В сентябре Верховная Рада приняла к рассмотрению проект Государственного бюджета Украины на 2024 год.

Как сообщали в Министерстве финансов, расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены на уровне 3,1 трлн грн, в то время как ожидаемые доходы составят 1,5 трлн гривен.

Также предусмотрены, в частности, расходы на:

социальная защита – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн по сравнению с бюджетом на 2023 год);

поддержку ветеранов войны – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

образование – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

здравоохранение – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифровую трансформацию приоритетных отраслей и сфер общественной жизни – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Министерство иностранных дел – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

поддержку бизнеса – 30,8 млрд грн.

Ожидается, что дефицит государственного бюджета составит 20,4% ВВП (в 2023 году было заложено 27%). Погашение государственного долга планируется на уровне 606,5 млрд грн, среди которых внутренние – на 421,6 млрд грн, а внешние – на 184,9 млрд грн.