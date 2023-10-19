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Рада приняла проект бюджета-2024 в первом чтении
В четверг, 19 октября, Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2024 год.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, такое решение было поддержано 285 депутатами.
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"Далее Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета", – подчеркнул Железняк.
Основные показатели бюджета:
- Доходы – на сумму 1.746,3 млрд грн
- Расходы – на сумму 3.308,9 млрд грн
- Предельный объем дефицита – на сумму 1.593,6 млрд грн.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о необходимости выделение не менее 21,6% валового внутреннего продукта на оборону в 2024 году.
Согласно документу, Кабинет министров при доработке законопроекта о государственном бюджете на 2024 год должен предусмотреть финансирование сектора национальной безопасности и обороны на минимум 1,692 трлн гривен.
Бюджет 2024: что предусмотрено
В сентябре Верховная Рада приняла к рассмотрению проект Государственного бюджета Украины на 2024 год.
Как сообщали в Министерстве финансов, расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены на уровне 3,1 трлн грн, в то время как ожидаемые доходы составят 1,5 трлн гривен.
Также предусмотрены, в частности, расходы на:
- социальная защита – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн по сравнению с бюджетом на 2023 год);
- поддержку ветеранов войны – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);
- образование – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);
- здравоохранение – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);
- цифровую трансформацию приоритетных отраслей и сфер общественной жизни – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);
- культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);
- спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);
- Министерство иностранных дел – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);
- поддержку бизнеса – 30,8 млрд грн.
Ожидается, что дефицит государственного бюджета составит 20,4% ВВП (в 2023 году было заложено 27%). Погашение государственного долга планируется на уровне 606,5 млрд грн, среди которых внутренние – на 421,6 млрд грн, а внешние – на 184,9 млрд грн.