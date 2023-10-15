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Профильный комитет Рады рассмотрел госбюджет на 2024 год: какие изменения утвердили?
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал нардепам одобрить проект госбюджета на 2024 год в первом чтении. При этом был утвержден перечень изменений, которые правительство должно учесть при подготовке ко второму чтению.
Соответствующее решение было принято на заседании комитета в воскресенье, 15 октября, сообщила его глава Роксолана Пидласа.
Согласно правкам, Кабинет министров должен:
- в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д) увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд грн;
- дополнительно сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в различных органах власти почти на 1,3 млрд грн;
- направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных;
- увеличить расходы на образовательную субвенцию более чем на 384 млн грн за счет сокращения капитальных расходов;
- увеличить расходы на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей на 62 млн грн;
- сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропусках железнодорожного сообщения для усиления борьбы с коррупцией и избежания неуплаты таможенных пошлин и платежей;
- увеличить на 5 млн грн расходы на Национальную службу здоровья Украины, работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы;
- выделить 376 млн грн на утилизацию твердого ракетного топлива, что позволит избежать экологической катастрофы;
- добавить 100 млн грн для осуществления научных исследований Национальной академией наук.
Кроме того, комитет рекомендует проработать 61 дополнительный вопрос, благодаря которым будет возможность, в частности, увеличить доходную часть бюджета.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Бюджет 2024: что предусмотрено
В сентябре Верховная Рада приняла к рассмотрению проект Государственного бюджета Украины на 2024 год.
Как сообщали в Министерстве финансов, расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены на уровне 3,1 трлн грн, тогда как ожидаемые доходы составят 1,5 трлн гривен. На сектор обороны и безопасности пойдет 1,692 трлн гривен.
Также в текущей версии документа предусмотрены, в частности, расходы на:
- социальную защиту – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн по сравнению с бюджетом на 2023 год);
- поддержку ветеранов войны – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);
- образование – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);
- здравоохранение – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);
- цифровую трансформацию приоритетных отраслей и сфер общественной жизни – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);
- культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);
- спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);
- Министерство иностранных дел – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);
- поддержку бизнеса – 30,8 млрд грн.
Кроме того, планируется, что с 1 января минимальная заработная плата вырастет до 7100 грн, а с 1 апреля – до 8000 грн (+19,4%). Прожиточный минимум для одного человека с начала 2024 года должен возрасти до 2920 грн (+12,8%).
Ожидается, что дефицит государственного бюджета составит 20,4% ВВП (в 2023 году заложены 27%). Погашение государственного долга планируется на уровне 606,5 млрд грн, среди которых внутренние – на 421,6 млрд грн, а внешние – на 184,9 млрд грн.