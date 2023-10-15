Профильный комитет Рады рассмотрел госбюджет на 2024 год: какие изменения утвердили?

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал нардепам одобрить проект госбюджета на 2024 год в первом чтении. При этом был утвержден перечень изменений, которые правительство должно учесть при подготовке ко второму чтению.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в воскресенье, 15 октября, сообщила его глава Роксолана Пидласа.

Согласно правкам, Кабинет министров должен:

в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д) увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд грн;

дополнительно сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в различных органах власти почти на 1,3 млрд грн;

направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных;

увеличить расходы на образовательную субвенцию более чем на 384 млн грн за счет сокращения капитальных расходов;

увеличить расходы на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей на 62 млн грн;

сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропусках железнодорожного сообщения для усиления борьбы с коррупцией и избежания неуплаты таможенных пошлин и платежей;

увеличить на 5 млн грн расходы на Национальную службу здоровья Украины, работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы;

выделить 376 млн грн на утилизацию твердого ракетного топлива, что позволит избежать экологической катастрофы;

добавить 100 млн грн для осуществления научных исследований Национальной академией наук.

Кроме того, комитет рекомендует проработать 61 дополнительный вопрос, благодаря которым будет возможность, в частности, увеличить доходную часть бюджета.

Бюджет 2024: что предусмотрено

В сентябре Верховная Рада приняла к рассмотрению проект Государственного бюджета Украины на 2024 год.

Как сообщали в Министерстве финансов, расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены на уровне 3,1 трлн грн, тогда как ожидаемые доходы составят 1,5 трлн гривен. На сектор обороны и безопасности пойдет 1,692 трлн гривен.

Также в текущей версии документа предусмотрены, в частности, расходы на:

социальную защиту – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн по сравнению с бюджетом на 2023 год);

поддержку ветеранов войны – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

образование – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

здравоохранение – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифровую трансформацию приоритетных отраслей и сфер общественной жизни – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Министерство иностранных дел – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

поддержку бизнеса – 30,8 млрд грн.

Кроме того, планируется, что с 1 января минимальная заработная плата вырастет до 7100 грн, а с 1 апреля – до 8000 грн (+19,4%). Прожиточный минимум для одного человека с начала 2024 года должен возрасти до 2920 грн (+12,8%).

Ожидается, что дефицит государственного бюджета составит 20,4% ВВП (в 2023 году заложены 27%). Погашение государственного долга планируется на уровне 606,5 млрд грн, среди которых внутренние – на 421,6 млрд грн, а внешние – на 184,9 млрд грн.