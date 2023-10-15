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Профільний комітет Ради розглянув держбюджет на 2024 рік: які зміни затвердили?
Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував нардепам схвалити проєкт держбюджету на 2024 рік у першому читанні. При цьому було затверджено перелік змін, які уряд має врахувати при підготовці до другого читання.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні комітету в неділю, 15 жовтня, повідомила його очільниця Роксолана Підласа.
Згідно з правками, Кабінет міністрів має:
- у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд грн;
- додатково скоротити видатки на будівництво, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади на майже 1,3 млрд грн;
- спрямувати додатково 574 млн грн на протезування для військових;
- збільшити видатки на освітню субвенцію на понад 384 млн грн за рахунок скорочення капітальних видатків;
- збільшити видатки на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів загалом на 62 млн грн;
- скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення задля посилення боротьби з корупцією і уникнення несплати митних зборів та платежів;
- збільшити на 5 млн грн видатки на Національну службу здоров'я України, працівники якої забезпечують впровадження медичної реформи;
- виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива, що дозволить уникнути екологічної катастрофи;
- додати 100 млн грн для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.
Крім того, комітет рекомендує опрацювати 61 додаткове питання, завдяки яким буде можливість, зокрема, збільшити дохідну частину бюджету.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Бюджет 2024: що передбачено
У вересні Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт державного бюджету України на 2024 рік.
Як повідомляли в Міністерстві фінансів, видатки загального фонду державного бюджету передбачені на рівні 3,1 трлн грн, тоді як очікувані доходи становитимуть 1,5 трлн гривень. На сектор оборони і безпеки піде 1,692 трлн гривень.
Також у поточній версії документа передбачено, зокрема, витрати на:
- соціальний захист – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн порівняно з бюджетом на 2023 рік);
- підтримку ветеранів війни – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);
- освіту – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);
- охорону здоров’я – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);
- цифрову трансформацію пріоритетних галузей та сфер суспільного життя – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);
- культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);
- спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);
- Міністерство закордонних справ – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);
- підтримку бізнесу – 30,8 млрд грн.
Крім того, планується, що з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте до 7 100 грн, а з 1 квітня – до 8 000 грн (+19,4%). Прожитковий мінімум для однієї особи із початку 2024 року має зрости до 2 920 грн (+12,8%).
Очікується, що дефіцит державного бюджету становитиме 20,4% ВВП (у 2023 році закладено 27%). Погашення державного боргу планують на рівні 606,5 млрд грн, серед яких внутрішні – на 421,6 млрд грн, а зовнішні – на 184,9 млрд грн.