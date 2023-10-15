Профільний комітет Ради розглянув держбюджет на 2024 рік: які зміни затвердили?

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував нардепам схвалити проєкт держбюджету на 2024 рік у першому читанні. При цьому було затверджено перелік змін, які уряд має врахувати при підготовці до другого читання.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні комітету в неділю, 15 жовтня, повідомила його очільниця Роксолана Підласа.

Згідно з правками, Кабінет міністрів має:

у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд грн;

додатково скоротити видатки на будівництво, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади на майже 1,3 млрд грн;

спрямувати додатково 574 млн грн на протезування для військових;

збільшити видатки на освітню субвенцію на понад 384 млн грн за рахунок скорочення капітальних видатків;

збільшити видатки на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів загалом на 62 млн грн;

скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення задля посилення боротьби з корупцією і уникнення несплати митних зборів та платежів;

збільшити на 5 млн грн видатки на Національну службу здоров'я України, працівники якої забезпечують впровадження медичної реформи;

виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива, що дозволить уникнути екологічної катастрофи;

додати 100 млн грн для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.

Крім того, комітет рекомендує опрацювати 61 додаткове питання, завдяки яким буде можливість, зокрема, збільшити дохідну частину бюджету.

Бюджет 2024: що передбачено

У вересні Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт державного бюджету України на 2024 рік.

Як повідомляли в Міністерстві фінансів, видатки загального фонду державного бюджету передбачені на рівні 3,1 трлн грн, тоді як очікувані доходи становитимуть 1,5 трлн гривень. На сектор оборони і безпеки піде 1,692 трлн гривень.

Також у поточній версії документа передбачено, зокрема, витрати на:

соціальний захист – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн порівняно з бюджетом на 2023 рік);

підтримку ветеранів війни – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

освіту – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

охорону здоров’я – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифрову трансформацію пріоритетних галузей та сфер суспільного життя – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Міністерство закордонних справ – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

підтримку бізнесу – 30,8 млрд грн.

Крім того, планується, що з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте до 7 100 грн, а з 1 квітня – до 8 000 грн (+19,4%). Прожитковий мінімум для однієї особи із початку 2024 року має зрости до 2 920 грн (+12,8%).

Очікується, що дефіцит державного бюджету становитиме 20,4% ВВП (у 2023 році закладено 27%). Погашення державного боргу планують на рівні 606,5 млрд грн, серед яких внутрішні – на 421,6 млрд грн, а зовнішні – на 184,9 млрд грн.