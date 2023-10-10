Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо виділення понад 21% ВВП на оборону

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про необхідність виділення щонайменше 21,6% валового внутрішнього продукту на оборону в 2024 році.

Відповідний указ опубліковано на сайті очільника держави.

Згідно з документом, Кабінет міністрів під час доопрацювання законопроєкту про державний бюджет на 2024 рік повинен передбачити фінансування сектора національної безпеки й оборони на щонайменше 1,692 трлн гривень.

Апарат Ради національної безпеки і оборони України мають інформувати про фінансування сектору безпеки і оборони щомісяця до 15 числа.

Також у рішенні йдеться про те, що органам сектору безпеки й оборони України протягом 2024 року необхідно скоротити дебіторську заборгованість з виконання державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також не допустити її прострочення.

Бюджет 2024: що передбачено

У вересні Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт державного бюджету України на 2024 рік.

Як повідомляли в Міністерстві фінансів, видатки загального фонду державного бюджету передбачені на рівні 3,1 трлн грн, тоді як очікувані доходи становитимуть 1,5 трлн гривень.

У проєкті вже прописали, що на сектор оборони і безпеки піде 1,692 трлн грн, тобто 21,6% ВВП.

Також передбачено, зокрема, витрати на:

соціальний захист – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн порівняно з бюджетом на 2023 рік);

підтримку ветеранів війни – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

освіту – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

охорону здоров’я – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифрову трансформацію пріоритетних галузей та сфер суспільного життя – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Міністерство закордонних справ – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

підтримку бізнесу – 30,8 млрд грн.

Крім того, планується, що з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте до 7 100 грн, а з 1 квітня – до 8 000 грн (+19,4%). Прожитковий мінімум для однієї особи із початку 2024 року має зрости до 2 920 грн (+12,8%).

Очікується, що дефіцит державного бюджету становитиме 20,4% ВВП (у 2023 році закладено 27%). Погашення державного боргу планують на рівні 606,5 млрд грн, серед яких внутрішні – на 421,6 млрд грн, а зовнішні – на 184,9 млрд грн.