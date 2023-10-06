Верховна Рада ухвалила збільшення видатків Держбюджету на 322,6 млрд грн

Верховна рада України 6 жовтня проголосувала в цілому за законопроєкт №10038, який передбачає збільшення видатків Державного бюджету України на 2023 рік на 322,6 млрд грн.

Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

"За" проголосувало 313 народних депутатів. Закон прийнятий у другому читанні.

Згідно із законом, 322,6 млрд грн будуть розподілені наступним чином:

Міністерство оборони отримує додатково +211 млрд грн для підтримки національної безпеки та оборони. Міністерство внутрішніх справ отримує додатково +79 млрд грн для забезпечення правопорядку та громадської безпеки. Міністерство соціальної політики отримує додатково +16,5 млрд грн для підтримки соціальних програм і послуг. Міністерство закордонних справ отримує додатково +1,3 млрд грн для підтримки дипломатичної діяльності. Міністерство промисловості та торгівлі отримує додатково +4,3 млрд грн для розвитку промисловості та торгівлі. Служба безпеки України отримує додатково +4,2 млрд грн для забезпечення національної безпеки. Головне управління розвідки отримує додатково +2,5 млрд грн для зміцнення розвідувальної діяльності. Міністерство освіти отримує додатково +572 млн грн для підтримки освітніх програм. Державна служба здоров'я отримує додатково +570 млн грн для поліпшення медичної допомоги. Служба зовнішньої розвідки отримує додатково +500 млн грн для забезпечення безпеки та інтересів України за кордоном. Управління державної охорони отримує додатково +230,5 млн грн для підтримки безпеки національних установ. Міністерство енергетики отримує додатково +350 млн грн для покращення енергетичної інфраструктури.

"Такими змінами встановлено два рекорди за історію України:видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн", - написав нардеп.

Железняк додав, що Бюро економічної безпеки отримає додатково 219 млн грн, замість раніше запланованих 314.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський окресливши основні параметри державного бюджету на 2024 рік заявив, що фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні 1,6 трильйона гривень.