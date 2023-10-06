Верховная Рада приняла увеличение расходов Госбюджета на 322,6 млрд грн

Верховная рада Украины 6 октября проголосовала в целом за законопроект №10038, предусматривающий увеличение расходов Государственного бюджета Украины на 2023 год на 322,6 млрд грн.

Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

"За" проголосовало 313 народных депутатов. Закон принят во втором чтении.

Согласно закону, 322,6 млрд грн будут распределены следующим образом:

Министерство обороны получает дополнительно 211 млрд грн для поддержки национальной безопасности и обороны. Министерство внутренних дел получает дополнительно 79 млрд грн для обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Министерство социальной политики получает дополнительно 16,5 млрд грн для поддержки социальных программ и услуг. Министерство иностранных дел получает дополнительно 1,3 млрд грн для поддержки дипломатической деятельности. Министерство промышленности и торговли получает дополнительно 4,3 млрд грн для развития промышленности и торговли. Служба безопасности Украины получает дополнительно 4,2 млрд грн для обеспечения национальной безопасности. Главное управление разведки получает дополнительно +2,5 млрд. грн. для укрепления разведывательной деятельности. Министерство образования получает дополнительно 572 млн грн для поддержки образовательных программ. Государственная служба здоровья получает дополнительно 570 млн грн для улучшения медицинской помощи. Служба внешней разведки получает дополнительно +500 млн. грн. для обеспечения безопасности и интересов Украины за рубежом. Управление государственной охраны получает дополнительно 230,5 млн грн для поддержки безопасности национальных учреждений. Министерство энергетики получает дополнительно +350 млн. грн. для улучшения энергетической инфраструктуры.

"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн. грн., а дефицит более 2 трлн. грн", - написал нардеп.

Железняк добавил, что Бюро экономической безопасности получит дополнительно 219 млн грн вместо ранее запланированных 314 млн. грн.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, очертив основные параметры государственного бюджета на 2024 год, заявил, что финансирование обороны и безопасности будет по меньшей мере на уровне 1,6 триллиона гривен.