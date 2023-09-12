Еще 300 млрд грн на оборону: Рада планирует увеличить расходы госбюджета

Верховная Рада Украины до конца сентября рассмотрит правительственный законопроект об увеличении расходов госбюджета. Об этом сообщила глава комитета по бюджету Роксолана Пидласа, передает пресс-служба парламента.

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Как отметила депутат в Facebook, в целом предполагается рост расходов на 317 млрд грн. Около 303 млрд грн из этих средств предлагается направить на нужды обороны:

+195,7 млрд грн – ВСУ;

+39,7 млрд грн – Национальной гвардии;

+20,4 млрд грн – Государственной пограничной службе;

+19 млрд грн – Национальной полиции;

+13,2 млрд грн – на закупки и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ;

+4,4 млрд грн – Минстратегпрому на производство в Украине оружия и боеприпасов;

+4,2 млрд грн – Службе безопасности Украины;

+2,5 млрд грн – Главному управлению разведки Минобороны;

+2,1 млрд грн – Государственной специальной службе транспорта Минобороны;

+570,2 млн грн – Госспецсвязи;

+500,7 млн грн – Службе внешней разведки;

+230,5 млн грн – Управлению государственной охраны;

+151 млн грн – на вознаграждения курсантам системы Министерства внутренних дел.

В случае, если законопроект будет поддержан, средства будут направлены на зарплаты, денежные вознаграждения, военную и специальную технику.

Кроме того, предлагается увеличить расходы и в других сферах:

+16,5 млрд грн – на пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;

+5,97 млрд грн – на "быстрое восстановление" (грант Европейского Союза);

+1,2 млрд грн – Министерству иностранных дел, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву;

+552,8 млн грн – на издание школьных учебников для 5 и 6 классов.

По словам Пидласой, при этом планируется сокращение прочих расходов на 11,4 млрд грн. В основном это хотят сделать за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд гривен).

Большую часть необходимых средств придется одалживать. Речь идет о почти 299 млрд грн, из которых около 208 млрд грн – на внутреннем рынке, часть поступит от перевыполнения неналоговых доходов.

В свою очередь нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что этот законопроект предусматривает и +315 млн грн на увеличение расходов Бюро экономической безопасности. Таким образом, финансирование органа предлагается увеличить на 62%.

Госбюджет-2023: какие изменения уже принимали?

Государственный бюджет на 2023 год предусматривал 1 трлн 141 млрд грн на сектор безопасности и обороны.

В марте Рада поддержала рекордное увеличение расходов бюджета – на 537,2 млрд гривен. Тогда расходы на безопасность и оборону увеличили на 518,2 млрд. гривен. В частности, 477,2 млрд грн ушли на оплату труда, 30,2 млрд грн – на спецтехнику и оборудование, 19 млрд грн – для резервного фонда.

По ведомствам распределение средств предусмотрели следующим образом: