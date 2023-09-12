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Еще 300 млрд грн на оборону: Рада планирует увеличить расходы госбюджета
Верховная Рада Украины до конца сентября рассмотрит правительственный законопроект об увеличении расходов госбюджета. Об этом сообщила глава комитета по бюджету Роксолана Пидласа, передает пресс-служба парламента.
Как отметила депутат в Facebook, в целом предполагается рост расходов на 317 млрд грн. Около 303 млрд грн из этих средств предлагается направить на нужды обороны:
- +195,7 млрд грн – ВСУ;
- +39,7 млрд грн – Национальной гвардии;
- +20,4 млрд грн – Государственной пограничной службе;
- +19 млрд грн – Национальной полиции;
- +13,2 млрд грн – на закупки и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ;
- +4,4 млрд грн – Минстратегпрому на производство в Украине оружия и боеприпасов;
- +4,2 млрд грн – Службе безопасности Украины;
- +2,5 млрд грн – Главному управлению разведки Минобороны;
- +2,1 млрд грн – Государственной специальной службе транспорта Минобороны;
- +570,2 млн грн – Госспецсвязи;
- +500,7 млн грн – Службе внешней разведки;
- +230,5 млн грн – Управлению государственной охраны;
- +151 млн грн – на вознаграждения курсантам системы Министерства внутренних дел.
В случае, если законопроект будет поддержан, средства будут направлены на зарплаты, денежные вознаграждения, военную и специальную технику.
Кроме того, предлагается увеличить расходы и в других сферах:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- +16,5 млрд грн – на пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;
- +5,97 млрд грн – на "быстрое восстановление" (грант Европейского Союза);
- +1,2 млрд грн – Министерству иностранных дел, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву;
- +552,8 млн грн – на издание школьных учебников для 5 и 6 классов.
По словам Пидласой, при этом планируется сокращение прочих расходов на 11,4 млрд грн. В основном это хотят сделать за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд гривен).
Большую часть необходимых средств придется одалживать. Речь идет о почти 299 млрд грн, из которых около 208 млрд грн – на внутреннем рынке, часть поступит от перевыполнения неналоговых доходов.
В свою очередь нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что этот законопроект предусматривает и +315 млн грн на увеличение расходов Бюро экономической безопасности. Таким образом, финансирование органа предлагается увеличить на 62%.
Госбюджет-2023: какие изменения уже принимали?
Государственный бюджет на 2023 год предусматривал 1 трлн 141 млрд грн на сектор безопасности и обороны.
В марте Рада поддержала рекордное увеличение расходов бюджета – на 537,2 млрд гривен. Тогда расходы на безопасность и оборону увеличили на 518,2 млрд. гривен. В частности, 477,2 млрд грн ушли на оплату труда, 30,2 млрд грн – на спецтехнику и оборудование, 19 млрд грн – для резервного фонда.
По ведомствам распределение средств предусмотрели следующим образом:
- Министерству обороны – 372,4 млрд грн;
- Нацполиции, Госпогранслужбе, Нацгвардии, ГСЧС – 98,3 млрд грн;
- Главному управлению разведки – 4,6 млрд грн;
- Службе безопасности Украины – 9,3 млрд грн;
- Администрации Госспецсвязи – 31,6 млрд грн;
- Службе внешней разведки – 807,6 млн грн;
- Национальному антикоррупционному бюро – 50,6 млн грн.