На финальной стадии: правительство завершает разработку бюджета на 2024 год

До 15 сентября правительство планирует разработать проект государственного бюджета на 2024 год и основным приоритетом остается сектор безопасности и обороны. Бюджет предусматривает выделение средств на закупку техники, оружия, дронов, ракет и снарядов.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Он добавил, что его разработка уже на финальной стадии.

Вторым важным аспектом бюджета является увеличение зарплат для врачей, учителей и социальные выплаты. Планируется двухэтапное повышение минимальной заработной платы, индексация пенсий, финансирование субсидий и других социальных выплат.

Третьим приоритетом является восстановление инфраструктуры. Правительство планирует продолжить и завершить уже начатые проекты восстановления и запустить новые инициативы. Учитывая угрозы со стороны России, особое внимание будет уделено восстановлению энергетической инфраструктуры.

"Для нас важно продолжить и завершить уже стартовавшие проекты восстановления, а также положить начало новым. Россия будет и дальше атаковать гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую. Поэтому быстрое восстановление останется актуальным и в следующем году", – сказал Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что в общий и специальный фонды государственного бюджета за восемь месяцев 2023 года уже поступило 1,6 трлн грн. Эти поступления включают в себя средства от налогов, акцизов, пошлин и грантов от международных партнеров.

Он подчеркнул, что Украина надеется на дальнейшую поддержку своих партнеров, в частности, Европейского Союза и Соединенных Штатов, и считает эту помощь инвестицией в не только собственную безопасность, но и в глобальный мир и стабильность.

Отметим, что президент США Джо Байден 10 августа обратился в Конгресс с просьбой выделить около 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, из которых более 20 миллиардов уйдет для Украины.