Города не смогут сдерживать тарифы на тепло из-за изъятия Минфином из местных бюджетов 4% НДФЛ - Оксана Продан

Минфин письмом от 16.08.2023 сообщил на всю страну, что с 2024 года в местные бюджеты будет засчитываться 60% НДФЛ вместо 64%, как это было раньше. Причиной изъятия доходов у общин Минфин озвучил руководству государства и народным депутатам от монобольшинства – якобы муниципалитеты неэффективно использовали дополнительные 4% НДФЛ. А уже 28.08.2023 г. обратился в регионы за информацией об использовании тех 4%, которые уже решил забрать.

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Об этом говорится в авторском блоге Народной депутатки 7 и 8 созывов, Советнице Председателя Ассоциации городов Украины Рксаны Продан "Идеи по НДФЛ: ложь или статистика Минфина?".

Она напомнила, что 30 сентября 2021 года центральные власти под патронатом Президента Украины заключили с органами местного самоуправления Меморандум, по которому муниципалитеты обязались сдержать тарифы на тепло, а центральные власти пообещали предоставить дополнительные финансовые ресурсы, в том числе 4% НДФЛ.

"После заявления Минфина о желании изъять 4% НДФЛ из бюджетов общин в 2024 году Ассоциация городов Украины уже 24.08.2023 предоставила соответствующие расчеты Парламенту, Правительству, Офису Президента Украины, что 4% НДФЛ недостаточно покрывает потребность общин для сдерживания тарифов на тепло. понял, что расчетов своей позиции нет и письмом от 28.08.2023 обратился в регионы с просьбой срочно предоставить информацию об использовании дополнительных 4% НДФЛ.

То есть, объявляя параметры местных бюджетов на 2024 год без 4% НДФЛ, Минфин вообще не владел информацией и статистику для высшего руководства государства и народных депутатов брал "с потолка", – объясняет Оксана Продан.

Она заявила, что громады говорят о давлении из центра на местных начфинов, чтобы те "нарисовали" данные о том, что денег Минфин дал больше, чем потратили на тепло в 2022 году.

"Но вопрос не только об этом. Манипуляции Минфина с 4% НДФЛ являются поводом для Президента, Премьер-министра и народных депутатов Украины задать вопрос: Обещание увеличить финансирование ВСУ за счет изъятия "военного" НДФЛ у общин – тоже наглая ложь?", - отмечает эксперт.

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