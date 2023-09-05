Вже на фінальній стадії: уряд завершує розробку бюджету на 2024 рік

До 15 вересня уряд планує розробити проект державного бюджету на 2024 рік, і основним пріоритетом залишається сектор безпеки і оборони. Бюджет передбачає виділення коштів на закупівлю техніки, зброї, дронів, ракет та снарядів.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він додав, шо його розробка вже на фінальній стадії.

Другим важливим аспектом бюджету є збільшення зарплат для лікарів, вчителів та соціальні виплати. Планується двоетапне підвищення мінімальної заробітної плати, індексація пенсій, фінансування субсидій та інших соціальних виплат.

Третім пріоритетом є відновлення інфраструктури. Уряд планує продовжити та завершити проекти відбудови, які вже розпочаті, і запустити нові ініціативи. З огляду на загрози з боку Росії, особливу увагу буде приділено відновленню енергетичної інфраструктури.Начало формы

"Для нас важливо продовжити та завершити проекти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові. Росія буде й далі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна сподівається на подальшу підтримку своїх партнерів, зокрема Європейського Союзу та Сполучених Штатів, і вважає цю допомогу інвестицією в не лише власну безпеку, але і в глобальний мир і стабільність.

Шмигаль додав, що до загального і спеціального фондів державного бюджету за вісім місяців 2023 року вже надійшло 1,6 трлн грн. Ці надходження включають кошти від податків, акцизів, мита та грантів від міжнародних партнерів.

Зауважимо, президент США Джо Байден 10 серпня звернувся до Конгресу з проханням виділити близько 40 мільярдів доларів екстреного фінансування, з яких понад 20 мільярдів піде для України.