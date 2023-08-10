Байден попросил у Конгресса дополнительные средства для помощи Украине: что известно

Президент США Джо Байден 10 августа обратился в Конгресс с просьбой выделить около 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, из которых более 20 миллиардов пойдет для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, 40 миллиардов долларов, которые Байден запросил в Конгрессе, включают:

24 миллиарда долларов на Украину и другие международные потребности, связанные с войной с Россией;

4 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границ;

12 миллиардов долларов на помощь при стихийных бедствиях.

Так, запрос президента США включает 13,1 млрд долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия, используемого Пентагоном для ведения боевых действий.

Еще 8,5 млрд долларов пойдут на экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине и другим пострадавшим от войны странам.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование для Украины, который, вероятно, будет готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью.

В декабре Конгресс одобрил запрос администрации на дополнительные 48 миллиардов долларов на помощь в вооружении Украины и борьбу с пандемией Covid-19, из которых 36 миллиардов было выделено специально для Украины. В 2022 году администрация четырежды запрашивала такое дополнительное финансирование, чтобы помочь Украине: в марте, мае, сентябре и декабре.

Помощь от США

В июне стало известно, что Соединенные Штаты при поддержке Конгресса предоставят Украине более $1,3 млрд. дополнительной помощи для восстановления.

Еще $657 млн. от США пойдут на восстановление инфраструктуры и решение проблем с логистикой.

Весной сообщалось, что Украина получит $4,9 млрд. бюджетной поддержки от США. В общей сложности, Соединенные Штаты предоставили правительству Украины $18 млрд помощи через механизмы Всемирного банка.

Всего с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, Соединенные Штаты предоставили Украине помощь на общую сумму более 60 миллиардов долларов, что значительно больше, чем получили в 2022-2023 годах любые другие союзники США.