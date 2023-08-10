В Госдепе США ответили, изменится ли поддержка Украины в случае президентства Трампа

Долгосрочные соглашения по безопасности Украины должны пережить любую администрацию в США. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, передает "Голос Америки".

Отвечая на вопрос, изменится ли помощь Украине, если следующим президентом США станет Дональд Трамп, он сказал, что поддержка будет закреплена в соответствующих межгосударственных соглашениях. Они останутся в силе при любом президенте США.

"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", – высказался Миллер.

По словам чиновника, в настоящее время Штаты обсуждают с Украиной то, как будут выглядеть обязательства по безопасности.

Он добавил, что внешнеполитическая поддержка США зависит не только от решения президента страны, но и от Конгресса.

"Каждый раз, когда мы просили у Конгресса выделить больше поддержки для правительства Украины, украинских военных и народа Украины, Конгресс всегда соглашался. И мы ожидаем, что так будет и дальше", – отметил спикер Госдепа.

Выборы в США: заявления Трампа об Украине

Голосование за президента США состоится в 2024 году. Действующий и бывший руководители страны – Джо Байден и Дональд Трамп – уже объявили о своих кандидатурах.

Последний в мае 2023 сказал, что если бы он был президентом, то закончил бы войну в Украине за 24 часа:

"Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я смогу закончить ее за это время... 100%".

А в следующем месяце экс-президент США детализировал свое видение мирного урегулирования: по мнению политика, Украине, возможно, придется уступить некоторые территории.

"Думаю, они [украинцы, – ред.] будут иметь право сохранить большую часть того, что они заработали, и Россия, скорее всего, с этим согласится", – говорил Трамп.

Как на днях сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники, чиновники США и Европы обеспокоены тем, что президент РФ Владимир Путин хочет дождаться ослабления поддержки Украины после выборов в Штатах. По словам собеседников СМИ, Путин рассчитывает, что проигрыш Байдена заставит США ограничить помощь Украине и улучшит позицию России на возможных переговорах.