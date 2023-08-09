Опрос CNN показал, что американцы уже меньше поддерживают помощь Украине: в Белом доме отреагировали

Американский народ в течение войны в Украине поддержал оказание помощи стране и США продолжат сосредотачиваться на этом. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

"В течение этой войны мы видели надежную поддержку со стороны американского народа, надежную поддержку со стороны Конгресса на двухпартийном и двухпалатном уровнях, и мы собираемся оставаться сосредоточенными на этом", – сказал он.

По словам Кирби, это важно не только для народа Украины, но и для союзников и партнеров США по НАТО, учитывая, что война идет недалеко от них. Кроме того, поддержка Украины имеет значение для национальной безопасности американского народа.

"Я думаю, важно помнить, что если мы просто сидим сложа руки и позволяем Путину победить, мы позволяем ему забрать Украину, где это остановится дальше?" – добавил чиновник.

Поддержка Украины в США: опрос CNN

Как отмечает CNN, этими словами Кирби приуменьшил недавний опрос телеканала. Согласно результатам, 55% американцев считают, что Конгресс США не должен разрешить дополнительное финансирование для поддержки Украины, в то время как 45% имеют противоположное мнение. В то же время, 51% людей сказали, что США уже сделали достаточно для помощи, а 48% выступают за то, чтобы сделать больше.

В ходе опроса, проведенного в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, 38% респондентов считали, что страна уже предприняла достаточное количество для прекращения боевых действий, а 62% говорили о желании большей поддержки.

Есть и партийные разногласия. Среди республиканцев против дополнительного финансирования выступил 71% участников нового опроса. При этом 59% приверженцев Республиканской партии считают, что Штаты сделали достаточно для помощи Украине.

Что касается демократов, то большинство утверждает обратное: 62% выступают за дополнительное финансирование, а 61% считает, что США должны сделать больше.