США подтвердили, что готовят новый пакет военной помощи для Украины

В Государственном департаменте США подтвердили информацию о том, что Америка планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи. О нем будет объявлено на этой неделе.

Об этом во время брифинга заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

"Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, целый ряд вооружений. У нас есть и другие объявления (...) о дополнительной помощи, которую мы планируем предоставить Украине", - сказал Миллер и отметил, что объявление о помощи будет сделано "позднее, на этой неделе".

Что касается вопроса о передаче Украине дальнобойных ракетных систем, то чиновник отметил, что такие разговоры ведутся постоянно, но говорить о результатах он не будет.

Миллер также не уточнил, когда состоятся переговоры по гарантиям безопасности для Украины. Он отметил, что обсуждал эти вопросы с украинскими коллегами и анонсировал дальнейшие разговоры между Соединенными Штатами и Украиной.

"Мы договорились о следующих встречах. Я не должен дать, чтобы объявить, когда состоятся эти встречи, но будут", - добавил он.

По его словам, двусторонние разговоры между Соединенными Штатами и Украиной – это лишь одна часть этого процесса, касающегося гарантий. Другие члены G7 ведут свои двусторонние разговоры о том, как они могут обеспечить долгосрочную безопасность Украины. Есть еще 12 стран, подписавших заявление о поддержке.

Напомним, 3 августа украинская сторона начала переговоры с американской по двустороннему соглашению о предоставлении нашему государству гарантий безопасности со стороны США. Это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, утвержденной на саммите НАТО в Вильнюсе, которая является основой для подобных документов.

В свою очередь, Соединенные Штаты в переговорах с Украиной о гарантиях безопасности сосредоточатся, в частности, на усилении украинских Вооруженных сил для сдерживания российской агрессии.