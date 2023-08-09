У США підтвердили, що готують новий пакет військової допомоги для України

У Державному департаменті Сполучених Штатів підтвердили інформацію про те, що Америка планує надати Україні новий пакет військової допомоги. Про нього буде оголошено цього тижня.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер.

"Ми продовжуємо постачати Україні артилерію, цілу низку озброєнь. У нас є й інші оголошення (...) про додаткову допомогу, яку ми плануємо надати Україні", - сказав Міллер і зазначив, що оголошення про допомогу буде зроблено "пізніше, цього тижня".

Що стосується питання про передачу Україні далекобійних ракетних систем, чиновник зауважив, що такі розмови ведуться постійно, але говорити про результати він не буде.

Міллер також не уточнив, коли відбудуться переговори щодо гарантій безпеки для України. Він зазначив, що обговорював ці питання з українськими колегами і анонсував подальші розмови між Сполученими Штатами та Україною.

"Ми домовилися про наступні зустрічі. Я не маю дати, щоб оголосити, коли відбудуться ці зустрічі, але будуть", - додав він.

За його словами, двосторонні розмови між Сполученими Штатами та Україною – це лише одна частина цього процесу, який стосується гарантій. Інші члени G7 ведуть власні двосторонні розмови про те, як вони можуть забезпечити довгострокову безпеку України. Є ще 12 країн, які підписали заяву про підтримку.

Нагадаємо, 3 серпня українська сторона розпочала переговори з американською щодо двосторонньої угоди про надання нашій державі гарантій безпеки з боку США. Це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, затвердженою на саміті НАТО у Вільнюсі, яка є основою для подібних документів.

В свою чергу, Сполучені Штати в переговорах з Україною про гарантії безпеки зосередяться, зокрема, на посиленні українських Збройних сил для стримування російської агресії.